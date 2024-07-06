المواقف مجانية بالشارقة الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

وبعد يوم الأحد، يمكن للمقيمين أيضا أن يتطلعوا إلى عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقا لقائمة العطل لعام 2024، التي أعلنها مجلس الوزراء.

ستكون آخر عطلة رسمية لهذا العام هي عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث تستعد البلاد للاحتفال باليوم الوطني.