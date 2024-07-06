المواقف مجانية بالشارقة الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية
أعلنت بلدية الشارقة يوم السبت أن مواقف السيارات العامة ستكون مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية (رأس السنة الهجرية) يوم الأحد 7 يوليو.
وقالت البلدية ، إن هذا الإعفاء لا ينطبق على المواقف العامة المدفوعة الأجر لمدة سبعة أيام، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية، ويتم تحديدها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء الخاصة بالوقوف.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أكدت حكومة الإمارات إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد لموظفي الحكومة بمناسبة رأس السنة الهجرية. كما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الأول من محرم في التقويم الهجري سيكون يوم عطلة. ويعتبر يوم 7 يوليو أيضاً إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص.
وبعد يوم الأحد، يمكن للمقيمين أيضا أن يتطلعوا إلى عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقا لقائمة العطل لعام 2024، التي أعلنها مجلس الوزراء.
ستكون آخر عطلة رسمية لهذا العام هي عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث تستعد البلاد للاحتفال باليوم الوطني.