المواقف المدفوعة في"دبي مول"تلقى استحسان المتسوقين

وقالت "تاشا جاكسون"، التي كانت تزور الوجهة بانتظام، أنها كانت سعيدة للغاية.

وأضافت: "أضطر في كثير من الأحيان إلى القدوم إلى المول بسبب عملي ولكن لم أره فارغاً إلى هذا الحد في الماضي القريب. لقد ركنت سيارتي بجوار المدخل عند موقف السينما، أنا سعيدة جداً لأنني عادةً ما أضطر إلى قضاء ما لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة فقط في البحث عن موقف للسيارات، وأحياناً اضطر إلى أن أتوقف في مكان بعيد جداً. حيث يتوجب عليّ قضاء ساعة واحدة أو أقل كلما أتيت إلى هنا، وآمل أن يسهل هذا النظام الجديد عليّ الدخول والخروج بسرعة."