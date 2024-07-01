المواقف المدفوعة في"دبي مول"تلقى استحسان المتسوقين
عبّر عدد من المتسوقين في دبي مول عن سعادتهم بتمكنهم من إيجاد مواقف للسيارات بسهولة وعلى مقربة من المدخل، في اليوم الأول الذي طبقت فيه وجهة التسوق نظام مواقف السيارات المدفوعة.
وقالت "تاشا جاكسون"، التي كانت تزور الوجهة بانتظام، أنها كانت سعيدة للغاية.
وأضافت: "أضطر في كثير من الأحيان إلى القدوم إلى المول بسبب عملي ولكن لم أره فارغاً إلى هذا الحد في الماضي القريب. لقد ركنت سيارتي بجوار المدخل عند موقف السينما، أنا سعيدة جداً لأنني عادةً ما أضطر إلى قضاء ما لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة فقط في البحث عن موقف للسيارات، وأحياناً اضطر إلى أن أتوقف في مكان بعيد جداً. حيث يتوجب عليّ قضاء ساعة واحدة أو أقل كلما أتيت إلى هنا، وآمل أن يسهل هذا النظام الجديد عليّ الدخول والخروج بسرعة."
في يوم الاثنين الموافق لـ 1 يوليو، أطلق دبي مول مخططاً جديداً بالتعاون مع شركة سالك، مشغل رسوم الطرقات في دبي، حيث تتاح خدمة مواقف السيارات المجانية لمدة أربع ساعات خلال أيام الأسبوع ولمدة ست ساعات أثناء عطلات نهاية الأسبوع في وجهة التسوق الشهيرة.
ازدحام مواقف السيارات
وبخلاف لافتات سالك الموجودة عند كل مدخل لمواقف السيارات، لا توجد أي إشارة إلى نظام مواقف السيارات المدفوعة، وكما وعد المشغلون في وقت سابق، فهو نظام سلس وخالٍ من العوائق.
وتطبق خدمات مواقف السيارات المدفوعة فقط على مواقف الأزياء والجراند والسينما، وستظل مواقف السيارات في زعبيل وفاونتن فيوز مجانية للعامة. كان موقفا السيارات المجانيان مزدحمين للغاية في الصباح الباكر. وبحلول منتصف النهار، بدا أنّ أعداد المواقف المتوفرة في معظم الطوابق أصبحت غير متوفرة أو محدودة جداً.
وقال أحد العاملين في مواقف السيارات: "لقد ركن العديد من الموظفين العاملين في المركز التجاري سياراتهم في مواقف سيارات زعبيل وفاونتن فيوز، ولهذا السبب فإنّ مواقف السيارات الأخرى صارت فارغة نسبياً في حين أن هذه المواقف مزدحمة للغاية".
وتم وضع لوحات إرشادية توضح أسعار مواقف السيارات في أماكن مختلفة في المول، وخاصة خارج المصاعد القريبة من مواقف السيارات، حيث تبلغ تكلفة ركن السيارات لمدة تصل إلى 5 ساعات 20 درهماً، و500 درهم لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة، و1000 درهم لمدة أكثر من 24 ساعة.
وبحسب المشغلين، فإنّ السيارات التي تحمل بطاقة سالك فقط هي التي يمكنها الآن الدخول إلى مواقف السيارات المدفوعة في المول. ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيتم اكتشاف هذه السيارات أو إيقافها.
وقال أحد الأشخاص الذين تأثروا سلباً بسبب قواعد مواقف السيارات الجديدة هو" س.م."، الذي يعمل في إعمار سكوير، المجاور لدبي مول.
وقال: "من الصعب جداً إيجاد موقف للسيارات في إعمار سكوير، كما أنّ التكلفة باهظة للغاية. اعتدت ركن سيارتي في موقف سيارات دبي مول ثم أذهب مشياً إلى مكتبي. واليوم استقليت المترو للذهاب إلى العمل ولست متأكداً بعد حول ما سأفعله لأنّ رحلة المترو طويلة جداً وغير مريحة بالنسبة لي، وأنا وزملائي نبحث لنجد خيارات أخرى".