المواقف العامة مجانية في الشارقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية

ستكون مواقف السيارات العامة في الشارقة مجانية يوم الجمعة 27 يونيو 2025 احتفالاً برأس السنة الهجرية ، بحسب بيان صادر عن بلدية الشارقة في 26 يونيو.

وينطبق الإعفاء على معظم مواقف السيارات العامة، ولكنه لا يشمل المناطق التي تُحصّل فيها الرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. هذه المناطق مُعلّمة بلوحات إرشادية زرقاء لمواقف السيارات.

في المناطق الزرقاء المُخصصة، تُطبق رسوم مواقف السيارات من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن العطلات الرسمية. نشجع سائقي السيارات على مراجعة اللافتات المحلية لتجنب المخالفات وضمان الالتزام بلوائح مواقف السيارات المعمول بها.