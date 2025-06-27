المواقف العامة مجانية في الشارقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية

ستكون مواقف السيارات العامة في الشارقة مجانية يوم الجمعة 27 يونيو 2025 احتفالاً برأس السنة الهجرية ، بحسب بيان صادر عن بلدية الشارقة في 26 يونيو.
وينطبق الإعفاء على معظم مواقف السيارات العامة، ولكنه لا يشمل المناطق التي تُحصّل فيها الرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. هذه المناطق مُعلّمة بلوحات إرشادية زرقاء لمواقف السيارات.
في المناطق الزرقاء المُخصصة، تُطبق رسوم مواقف السيارات من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن العطلات الرسمية. نشجع سائقي السيارات على مراجعة اللافتات المحلية لتجنب المخالفات وضمان الالتزام بلوائح مواقف السيارات المعمول بها.
في الشارقة، عادةً ما تكون مواقف السيارات مجانية أيام الجمعة في معظم مواقف السيارات العامة. أما ساعات العمل المدفوعة، عند الاقتضاء، فهي عادةً من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، من السبت إلى الخميس.
أعلنت الإمارات رسمياً أن يوم الجمعة 27 يونيو/حزيران الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية ، لموظفي القطاعين العام والخاص.
في دبي، ستكون جميع مواقف السيارات العامة ، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق، مجانية يوم الجمعة 27 يونيو، بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية. وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، يوم الأربعاء، أن رسوم المواقف الاعتيادية ستُستأنف يوم السبت 28 يونيو.
سيعمل مترو دبي يوم الجمعة 27 يونيو من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي (28 يونيو)؛ في حين سيعمل ترام دبي من الساعة السادسة صباحاً يوم 27 يونيو حتى الواحدة من صباح اليوم التالي (28 يونيو).