المهندس الإماراتي عبيد السويدي يستعد للسير على المريخ

تم تصميم مسكن"هيرا" HERA المكون من ثلاثة طوابق لمحاكاة ظروف استكشاف الفضاء على الأرض، مما يوفر منصة فريدة لدراسة قدرة الإنسان على التكيف مع العزلة والاحتجاز. من خلال محاكاة تحديات السفر الفضائي الطويل الأمد، مثل البعثات إلى المريخ، يهدف العلماء إلى اكتساب رؤى حول كيفية تعامل رواد الفضاء في المستقبل مع المتطلبات البدنية والنفسية الشديدة لرحلات الفضاء العميق.

وخلال المهمة، سوف يشارك الطاقم في تجارب مختلفة، بما في ذلك محاكاة "المشي" على المريخ باستخدام الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى أنشطة مثل زراعة الخضروات وتربية الروبيان.