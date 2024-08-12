المهدئات الرقمية تؤثر سلباً على تنظيم عواطف الأطفال

ورغم أن هذه الوسائل فعالة على المدى القصير، فإنها لن تساعد الطفل على تعلم كيفية تنظيم عواطفه، مما يؤدي إلى "ضعف قدرته على التحكم في الغضب وإدارته". وقد تؤدي إلى "زيادة الاعتماد" على الأجهزة الرقمية، ونوبات الغضب أثناء استخدام الشاشات، والإدمان على الشاشات.