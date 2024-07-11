المنتجات الكورية للعناية بالبشرة تكتسح سوق الإمارات

وقال "شيراز خان"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أستر" للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد لاحظنا زيادة كبيرة في الطلب على منتجات التجميل الكورية، سواء على المستوى العالمي أو داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تطبيق"ماي آستر" myAster، شهدنا نمواً ملحوظاً بنسبة 60 في المائة خلال الربع الأول من العام، حيث تعد منتجات العناية بالبشرة والحماية من الشمس الأكثر طلباً، إذ يساهمان بنسبة 61 في المائة و38 في المائة على التوالي في مبيعاتنا".