المنتجات الكورية للعناية بالبشرة تكتسح سوق الإمارات
يشهد تجار التجزئة في دولة الإمارات زيادة هائلة في بيع منتجات التجميل الكورية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب موجة شعبية الدراما والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية، فقد حققت منتجات العناية بالبشرة في البلاد أيضاً مكانة مرموقة.
وقال "شيراز خان"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أستر" للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد لاحظنا زيادة كبيرة في الطلب على منتجات التجميل الكورية، سواء على المستوى العالمي أو داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تطبيق"ماي آستر" myAster، شهدنا نمواً ملحوظاً بنسبة 60 في المائة خلال الربع الأول من العام، حيث تعد منتجات العناية بالبشرة والحماية من الشمس الأكثر طلباً، إذ يساهمان بنسبة 61 في المائة و38 في المائة على التوالي في مبيعاتنا".
وأكّد تجار تجزئة آخرون عن تزايد الطلب عليها. وقال "جوناثان واتس"، المدير العام لشركة "أي أس واتسون": "لقد أصبحت مستحضرات العناية بالبشرة الكورية كنزاً ثميناً في مجال التجميل على مستوى العالم وليس الشرق الأوسط استثناءً، لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في واتسون هذا العام، مع مضاعفة المبيعات حتى الآن في عام 2024، مقارنة بالعام الماضي ".
ووفقاً لشركة التجارة الإلكترونية "نون"، فقد اتخذوا خطوات عدة لتلبية الطلب المتزايد. وقالت "ريتيكا جاين"، رئيسة قسم التجميل في الشركة: "تشهد منتجات التجميل الكورية طلباً هائلاً من العملاء لدى نون، لا سيما في فئات العناية بالبشرة والمكياج، ولتلبية هذا الطلب المتزايد، عقدت نون شراكة مع البائعين المحليين والكوريين لتقديم منتجات التجميل الكورية الأصلية بأسعار تنافسية للغاية، وتسليمها بسرعة".
أسباب الشهرة
وهناك عدة أسباب لارتفاع شعبية منتجات التجميل الكورية وفقاً للخبراء. وقال "جوناثان واتس": "يقدر المستهلكون بشدة التركيز على العناية بالبشرة ضمن مستحضرات التجميل الكورية، فضلاً عن المكونات الفريدة والفعالة الموجودة في مجموعة المنتجات. فمكونات مثل أوراق الهارتليف ومستخلص الحلزون، على الرغم من أنها غير تقليدية، إلا أنها فعالة ولطيفة على البشرة."
وقال أنّ هناك عوامل أخرى جعلت مجموعة العناية بالبشرة تحظى بشعبية كبيرة بين جيل الشباب. وأضاف: "إن غالبية العلامات التجارية لمنتجات التجميل الكورية ليست قاسية على البشرة، وتتماشى مع تفضيل المستهلك المتزايد للمنتجات ذات المصادر الأخلاقية. كما أنّ تأثير التيك توك والطفرة في ثقافة "البوب" الكورية يعدان أيضاً من المساهمين الرئيسيين في الظاهرة التي نشهدها مع منتجات التجميل الكورية."
وقال شيراز أن التحضير الفريد للمنتجات لعب أيضاً دوراً مهماً في زيادة شعبيتها. وقال: "إن التركيبات المبتكرة والفعالية العالية والموجة الثقافية التي تقودها صيحات الجمال الكوري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين كلها عوامل ساعدت على انتشارها، حيث تشتهر منتجات التجميل الكورية بتقنياتها المتطورة للعناية بالبشرة ومكوناتها الطبيعية، والتي تجذب شريحة سكانية واسعة تبحث عن حلول فعالة ولطيفة للعناية بالبشرة."
بشرة زجاجية، مظهر ندي
وقال جوناثان أنّ "البشرة الزجاجية" بين الكوريين هو أحد أكثر الأشياء المرغوبة. وقال: "يتطلب هذا نظاماً دقيقاً للعناية بالبشرة يركز على الترطيب والتقشير والتغذية، وهي مجالات تتفوق فيها ماركات التجميل الكورية. إنّ المنتجات مثل الأمصال و الأقنعة وأقنعة العين والخلاصات التي تحتوي على مكونات مرطبة ضرورية للحصول على مظهر البشرة الزجاجي."
بغض النظر عن مظهر البشرة الزجاجية، هناك العديد من الصيحات الكورية الشائعة الأخرى. قالت "ريتيكا جاين": "في التنظيف المزدوج، يتم استخدام منظف زيتي، يليه منظف مائي للحصول على بشرة نظيفة."
وأضافت: "كما ازدادت أيضاً صيحة استعمال المكياج بغرض التجميل والعناية معاً. يرغب العملاء في استخدام منتجات نظيفة ومتعددة الأغراض لا تعمل فقط كأحمر شفاه أو صبغة ولكنها أيضاً ترطب البشرة وتحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) وتوفر تغذية شاملة. إنّ المظهر "الندي" هو أحد أهم الاتجاهات هذا العام، مع التركيز بشكل خاص على الشفاه اللامعة التي تبدو ممتلئة أكثر."
ومن المتوقع أن يستمر الطلب بشكل كبير في المستقبل القريب. وقال شيراز: "نتوقع أن تستمر هذه الصيحة مع تزايد وعي المستهلكين بفوائد منتجات التجميل الكورية، إن شعبيتها ليست مجرد بدعة عابرة ولكنها شهادة على جودتها وفعاليتها في تلبية احتياجات العناية بالبشرة المختلفة."
ووافق جوناثان هذا وقال: "إنّ الجمال الكوري موجود ليبقى ومن المرجح أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من روتين الجمال لدى الجميع في المستقبل. تمتلك واتسون حالياً أكثر من 30 علامة تجارية كورية للتجميل، ومن المتوقع أن نطلق 10 علامات تجارية أخرى هذا العام".