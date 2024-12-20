المناطيد ومعركة الوسائد : لحظات لا تُنسى في مهرجان دبي للتسوق 2006

وعند شراء تذاكر بقيمة 200 درهم، كانت هناك أيضاً سيارتا لكزس وجائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم متاحة للفوز كل يوم، مع سحوبات إضافية حيث أتيحت لحاملي التذاكر الفرصة للفوز بجوائز نقدية أخرى. في ذلك الوقت، لم يكن من الممكن شراء التذاكر إلا من خلال مكتب خاص في محطات الوقود وكان الناس يضطرون في كثير من الأحيان إلى الانتظار لساعات طويلة للحصول عليها.