الملياردير خلف الحبتور: تهديدات بالقتل وراء إلغاء استثماراتي في لبنان

قال الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور، الذي ألغى هذا الأسبوع استثماراته في لبنان، إن البلاد لا تزال غير آمنة وإنه تعرض للتهديد "بالذبح والقتل" العام الماضي.

ولم يزر الحبتور لبنان منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وقال لـ"رويترز" إن التهديد لحياته دفعه إلى التخلي عن خططه لإطلاق مشروع إعلامي في بيروت في عام 2024.

وقال في حديث عبر تطبيق "زووم" من فندق يملكه في "بودابست": "لقد تعرضت للتهديد، وليس مجرد صفعة أو شيء من هذا القبيل. إذا كان الأمر كذلك فلا يهم، لكنني تعرضت للتهديد بالذبح والقتل".

وقال الحبتور إن التهديد الذي وجهه شخص مجهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دفعه إلى رفع دعوى قضائية فاز بها في محكمة لبنانية.

وكان الحبتور قد أعرب في وقت سابق عن تفاؤله بأن الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها يمكن أن ترسم مسارًا جديدًا للبنان الذي يعاني منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية عميقة وأصبح ساحة معركة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024.

ولكنه أعلن هذا الأسبوع انسحابه من المهمة، مشيرا إلى عدم الاستقرار واستمرار نفوذ حزب الله.

وأعادت الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في لبنان هذا العام، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاقها. لكن الحبتور قال إن الدولة لم تعط الضوء الأخضر بعد لمواطنيها لزيارة البلاد.

ويواجه لبنان ما يقول البنك الدولي إنه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بعد عقود من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الدمار الناجم عن الصراع بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ، والذي كان من المقرر في البداية أن ينتهي هذا الشهر، إلى 18 فبراير/شباط.

وعندما سئل عما إذا كان سيعيد النظر في قراره بشأن المزيد من الاستثمار في البلاد، حيث تجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة، قال الحبتور إنه إذا كان بإمكان البلاد أن توفر الأمان والحماية، "فإنني بالتأكيد سأعود".

وقال "لا يمكن استثمار فلس واحد إلا إذا كان هناك أمن وسلامة".