المقيمون يبحثون عن بدائل سفراقتصادية لتأخر "شنغن"
يختار المسافرون المتميزون من دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهات الشهيرة والفاخرة في جميع أنحاء آسيا وغيرها من البلدان التي تسمح بالحصول على تأشيرة، في حين يختار المقيمون ذوو الميزانية المحدودة وجهات أكثر اقتصاداً في المنطقة وشبه القارة الهندية خلال مواسم السفر الصيفية بسبب صعوبات الحصول على التأشيرات لدول شنغن.
مع بدء موسم السفر في العطلة الصيفية، يجد المقيمون في الدولة الآن صعوبة بالغة في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول شنغن بسبب عدم توفر مواعيد محددة. سيتمكن المقيمون الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة المنطقة الأوروبية منذ أشهر من السفر خلال العطلة الصيفية. لكن الآخرين ليس لديهم خيار سوى البحث عن بدائل.
بالنسبة للمقيمين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات شنغن، يقول المسؤولون التنفيذيون في المجال إن فيتنام وكمبوديا وهونج كونج وسنغافورة ولاتفيا وسلوفانيا ومدينة أبها السعودية قد برزوا كوجهات شعبية جديدة هذا الصيف.
ويختار المسافرون الأثرياء من الإمارات السفر إلى بالي وتركيا وجزر المالديف.
قال "راهيش بابو"، المدير التنفيذي للعمليات في موقع Musafir.com، إن العملاء يفضلون الوجهات التي تقدم تأشيرات خالية من المتاعب للسياح الإماراتيين.
وأضاف بابو: "إننا نشهد زيادة في الزيارات إلى فيتنام وتايلاند وسنغافورة وتركيا ودول رابطة الدول المستقلة لأن المواعيد سهلة. معظم الناس، في العادة، يختارون الإقامة لمدة أربعة أيام وخمس ليال".
وأضاف أنه نظراً لأن أسعار تذاكر الطيران مرتفعة جداً إلى البلدان الأصلية للعديد من المغتربين، فإنهم يختارون وجهات أقرب في المنطقة مثل صلالة وأبها.
يقدم موقع مسافر أيضاً ترتيبات خاصة مع دول شنغن لتسهيل الحصول على تأشيرات للمسافرين المحليين من أجل تعزيز السياحة في الدول الأوروبية.
ينتعش السفر إلى الخارج في المنطقة حيث يسافر الناس إلى مناخات أكثر برودة. ووفقاً لأحدث أرقام الاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادرة يوم الأربعاء، شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في الطلب في شهر مايو، متجاوزة ازدياد الطلب بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي.
وتعتبر الطرق الآسيوية إلى الشرق الأوسط قوية بشكل خاص، حيث تبلغ الآن حوالي 32 في المائة أعلى مما كانت عليه في عام 2019. ومن التطورات الملحوظة الأخرى طريق أوروبا والشرق الأوسط، الذي شهد زيادة في إيرادات الركاب لعدد الكيلومترات في أبريل ومايو لمدة عامين على التوالي، مما عكس اتجاه النمط التاريخي السابق للتراجع بين هذه الأشهر.
وقالت "رينا فيليب"، المدير العام للعمليات في شركة"إير ترافيل إنتربرايز" AirTravel Enterprises، أن الناس يفضلون البلدان التي يمكنهم الحصول فيها على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرات دون أي متاعب مثل فيتنام وكمبوديا وهونج كونج وماليزيا.
وأضافت: "لقد تحسنت سيرلانكا أيضاً بشكل جيد للغاية. كما هناك الوجهات التقليدية مثل بالي وجزر المالديف. كانت اليابان تحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ولكن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتأشيرة الإلكترونية الآن".
وقالت فيليب أنه لا توجد مواعيد متاحة لدول شنغن حتى سبتمبر 2024، إلا إذا قام بعض الأشخاص بإلغاء المواعيد.
ونظراً للتحدي الذي تمثله المواعيد، قال أفيناش عدناني، المدير الإداري لشركة نيو للسفريات والسياحة، أنّ الناس يبحثون عن خيارات بديلة مثل تركيا وبالي ووجهات جنوب شرق آسيا لأن الطقس أفضل هناك.
وأضاف: "كما لا توجد مشكلة في تركيا وجزر المالديف وبالي عندما يتعلق الأمر بالطعام الحلال والتأشيرات أيضاً. كما تستقبل هذه الوجهات مسافرين من دولة الإمارات بينما يتوجه السياح ذوو الميزانية المحدودة إلى ماليزيا وسريلانكا".