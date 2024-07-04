المقيمون يبحثون عن بدائل سفراقتصادية لتأخر "شنغن"

وتعتبر الطرق الآسيوية إلى الشرق الأوسط قوية بشكل خاص، حيث تبلغ الآن حوالي 32 في المائة أعلى مما كانت عليه في عام 2019. ومن التطورات الملحوظة الأخرى طريق أوروبا والشرق الأوسط، الذي شهد زيادة في إيرادات الركاب لعدد الكيلومترات في أبريل ومايو لمدة عامين على التوالي، مما عكس اتجاه النمط التاريخي السابق للتراجع بين هذه الأشهر.