المقيمون: تأشيرة الولايات المتحدة أسرع عبر دول الخليج

وقال وكلاء السفر في الإمارات لصحيفة "خليج تايمز" أن المقيمين في الدولة يتعين عليهم الانتظار لمدة عام على الأقل للحصول على مواعيد لتأشيرة الولايات المتحدة بسبب العدد الكبير من الطلبات.

وبسبب هذا التأخير المفرط، اختار المغترب الهندي "أنشيل بونثويتيل ثيكمبوراث" الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بدلاً من تقديم طلب تأشيرة الولايات المتحدة في الإمارات .