المقيمون: تأشيرة الولايات المتحدة أسرع عبر دول الخليج
وجد بعض المقيمين في الإمارات الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لقضاء العطلات أو لأغراض العمل طريقة للحصول على مواعيد سريعة للحصول على تأشيرة، وهذه الطريقة هي التوجه إلى دول الخليج المجاورة لتقديم طلباتهم.
وقال وكلاء السفر في الإمارات لصحيفة "خليج تايمز" أن المقيمين في الدولة يتعين عليهم الانتظار لمدة عام على الأقل للحصول على مواعيد لتأشيرة الولايات المتحدة بسبب العدد الكبير من الطلبات.
وبسبب هذا التأخير المفرط، اختار المغترب الهندي "أنشيل بونثويتيل ثيكمبوراث" الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بدلاً من تقديم طلب تأشيرة الولايات المتحدة في الإمارات .
وقال " ثيكمبوراث"، المقيم في الإمارات : "في الإمارات، كانت مدة الانتظار تصل إلى 10 - 12 شهراً وربما أكثر من ذلك، لكنني كنت بحاجة ماسة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة. لذا ذهبت إلى القنصلية الأمريكية العامة بالخبر في الدمام، المملكة العربية السعودية، للحصول على موعد للتأشيرة. لم يستغرق الأمر مني سوى 7 أيام فقط لإكمال العملية برمتها. حيث حصلت على جواز السفر بعد 7 أيام مع ختم الولايات المتحدة عليه".
وأضاف: "من المثير للاهتمام أن تأشيرة الولايات المتحدة كانت أسهل تأشيرة حصلت عليها حتى الآن مقارنة بتأشيرات شنغن أو كندا".
وكان "رون باكويتز"، منسق القنصلية في السفارة الأمريكية في أبو ظبي، قد صرح في وقت سابق لصحيفة خليج تايمز أنه يمكن الحصول على مواعيد للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة في أي بلد ويمكن للأشخاص التقدم بطلب من أي مكان.
"شمشيد سي في"، مستشار للسفر الخارجي لدى شركة "وايزفوكس للسياحة"، أوضح أيضاً أنه يتعين على المتقدمين الانتظار حتى يوليو 2025 للحصول على مواعيد لتأشيرة الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "نقترح على الناس السفر إلى أي دولة قريبة من دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم طلب للحصول على تأشيرة بشكل أسرع. في عمان، يبلغ وقت الانتظار الحالي ثلاثة أشهر فقط، و 2-3 أسابيع في البحرين، ونفس فترة الانتظار أيضاً تقريباً في المملكة العربية السعودية. إذا اجتاز المتقدمون المقابلة، فيمكنهم استلام جواز سفرهم في غضون خمسة أيام والعودة إلى الإمارات، يذهب الناس إلى الدول المجاورة لتقديم طلب للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة، لكن عدداً كبيراً من الأشخاص ما زالوا يجهلون الخيار".
وأضاف "شمشيد سي في" أن الأفراد وكذلك العائلات من الإمارات يسعون للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة في دول الخليج الأخرى.
وقال "تي بي سوديش"، المدير العام لوكالة "ديرة للسفر والسياحة"، أن المواعيد المبكرة متاحة في مناطق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي مثل مسقط والمملكة العربية السعودية. وأضاف: "الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة بشكل عاجل يختارون هذا الخيار."
كما أقر "مير وسيم رجا"، مدير قسم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والعطلات في شركة "كلداري" لخدمات السفر الدولية، بأن الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة مبكراً يتوجهون إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تأشيرات بسرعة.
وفي الوقت نفسه، نصحت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي المتقدمين بالذهاب إلى قسم القنصلية قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد. ولا يُطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً حضور مقابلات التأشيرة ما لم يتلق الآباء أو الأوصياء تعليمات صريحة بإحضارهم.