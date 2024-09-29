المقيمون اللبنانيون يبحثون عن طرق آمنة لإجلاء عائلاتهم

مريم، وهي مهاجرة لبنانية تبلغ من العمر 45 عامًا وتقيم في دبي منذ ما يقرب من عشرين عامًا، أعربت عن حزنها قائلة إنها "لم تستطع سوى مشاهدة الأخبار في عذاب". لحسن الحظ، أسرتها آمنة في دبي، لكن قلقها المباشر يقع على والدتها وحماتها، اللتين لا تزالان في بيروت. بعد التواصل معهما، شعرت بالارتياح لسماع أنهما لا تزالان بعيدتين عن الأذى في الوقت الحالي.