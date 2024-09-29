المقيمون اللبنانيون يبحثون عن طرق آمنة لإجلاء عائلاتهم
يواجه المغتربون اللبنانيون في الإمارات العربية المتحدة موقفاً صعباً وهم يسعون لإجلاء عائلاتهم من لبنان. وبينما يحاول البعض منهم بشكل يائس حجز الرحلات الجوية، ينصح آخرون أقاربهم بالبقاء حيث هم الآن، نظراً للظروف المتقلبة في مطار بيروت.
ويحث بعض السكان عائلاتهم في وطنهم على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في شمال لبنان. وأعرب "أحمد أ. ن".، الذي عاش في الإمارات على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية وينحدر من بلدة بنت جبيل الحدودية، عن قلقه العميق على أجداده الذين ما زالوا يعيشون في لبنان. وقال: "لقد انتقل أجدادي وأقاربي بالفعل إلى الجزء الشمالي من البلاد، بعيداً عن منطقة الصراع".
وأشار إلى أن العديد من سكان بلدته يبحثون أيضًا عن الأمان، وغالبًا ما يجدون المأوى أينما استطاعوا. وقال أحمد: "إنهم يقيمون حاليًا في فندق وينتظرون فرصة الانتقال، إما إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى أقارب في كندا".
لسوء الحظ، واجه تحديات في نقل أجداده إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "مع إغلاق الرحلات الجوية، يبدو الأمر مستحيلاً في الوقت الحالي"، مضيفًا أن أسعار التذاكر للرحلات التالية المتاحة ارتفعت بشكل كبير. "ليس هناك ما يضمن استئناف الرحلات الجوية قريبًا. الوضع غير متوقع للغاية - في لحظة تشعر وكأنك تستطيع اتخاذ الترتيبات، وفي اللحظة التالية، يبدو أن كل شيء ينهار".
قم بإلقاء نظرة على أسعار الرحلات الجوية المتاحة التالية:
وقد تصاعدت حدة التوتر بشكل كبير، مع تكثيف الغارات الجوية في الآونة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة في المقام الأول المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تسببت عمليات القصف العنيفة في حالة من الذعر على نطاق واسع، مما أجبر العديد من السكان على النزول إلى الشوارع والملاجئ المؤقتة.
وزاد من حدة التوتر تأكيد حزب الله مقتل زعيمه حسن نصر الله في وقت سابق من اليوم. وجاء هذا الإعلان في أعقاب ادعاء الجيش الإسرائيلي يوم السبت بقتل نصر الله وسط غارات مستمرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
حالة المطار غير مستقرة
مريم، وهي مهاجرة لبنانية تبلغ من العمر 45 عامًا وتقيم في دبي منذ ما يقرب من عشرين عامًا، أعربت عن حزنها قائلة إنها "لم تستطع سوى مشاهدة الأخبار في عذاب". لحسن الحظ، أسرتها آمنة في دبي، لكن قلقها المباشر يقع على والدتها وحماتها، اللتين لا تزالان في بيروت. بعد التواصل معهما، شعرت بالارتياح لسماع أنهما لا تزالان بعيدتين عن الأذى في الوقت الحالي.
وقالت مريم لصحيفة الخليج تايمز يوم السبت: "لا، نحن لا نفكر في إجلائهم الآن". وأوضحت أن والدتها وحماتها موجودتان حاليًا في منطقة أكثر أمانًا وأنهما لن تفكرا في نقلهما جواً من بيروت إلا بعد استقرار الوضع في المطار.
وأضافت مريم أن "أغلب شركات الطيران التجارية ألغت رحلاتها، ولم يبق سوى الخطوط الجوية العراقية والإيرانية، وسمعنا أن إسرائيل هددت بقصف المطار إذا نقلت إيران أسلحة إلى حزب الله عبر بيروت".
وقال مصدر أمني لرويترز إن غارة إسرائيلية أصابت منطقة صناعية على بعد 500 متر من مباني مطار بيروت.
وأكدت مريم على أهمية الحذر قائلة: "نحن لا نخاطر في الوقت الحالي، كل شيء متقلب. أعتقد حقًا أنه من الأفضل لهم البقاء حيث هم الآن. سنرتب لهم مغادرة لبنان عندما يكون ذلك آمنًا".
مع تصاعد الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله، لا تزال الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان معلقة. وقد مددت شركات الطيران التي تتخذ من الإمارات مقراً لها إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
تأجيل رحلات الإجلاء
وفي الوقت نفسه، تواجه عمليات الإجلاء الجماعية التي تقودها الحكومة صعوبات أيضًا بسبب نقص الرحلات الجوية التجارية المتاحة.
أعلنت فيليسيتاس باي، الملحقة العمالية الفلبينية السابقة في دبي، خلال مؤتمر صحفي في مانيلا يوم السبت، أن إعادة 15 عاملاً فلبينياً في الخارج من لبنان، والتي كان من المقرر أصلاً أن تتم يوم الخميس، تم تأجيلها إلى 2 أكتوبر.
وأوضحت باي، التي يشغل الآن منصب المسؤول ووكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية، أن عملية الإعادة طوعية لأن الحكومة الفلبينية رفعت مستوى التأهب إلى المستوى 3 فقط. ونصحت السفارة الفلبينية في لبنان الفلبينيين بالبقاء يقظين في الوضع الحالي.
"تم تحديد موعد العودة إلى الوطن في الثاني من أكتوبر، لذا فإن مواطنينا سيصلون إلى الفلبين - ما لم تحدث ظروف غير متوقعة - في الثالث من أكتوبر."