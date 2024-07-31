المقيمون اللبنانيون يتحدون الخوف ويعودون إلى وطنهم
على الرغم من التوترات المتصاعدة وإلغاء الرحلات الجوية على نطاق واسع، لا يزال المغتربون اللبنانيون في الإمارات العربية المتحدة مستمرون في خططهم لزيارة وطنهم.
وقال أحمد محمد، الذي يعيش في دبي: "هذا ليس جديداً بالنسبة لنا، لقد عشنا حياتنا دائماً دون أن نعرف ما إذا كنا سننجو في اللحظة التالية، لا يخيفنا أبداً. إذا كان هناك أي شيء، فهو يجعل قلوبنا مغرمة ببلدنا."
وفي خضم المواجهة المتوترة بين إسرائيل وحزب الله والهجوم في بيروت، تم إلغاء أو تغيير مسار العديد من الرحلات الجوية، أعلنت طيران الإمارات يوم الأربعاء، أنه لن يتم قبول العملاء العابرين عبر دبي إلى بيروت للسفر يومي 1 و2 أغسطس. وفي وقت سابق، أعلنت "فلاي دبي" أنها ستسير رحلتين فقط يومياً إلى بيروت حتى 2 أغسطس بدلاً من ثلاث رحلات كانت مقررة.
وقال الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، والذي حجز رحلات طيران للعودة إلى منزله في بيروت مساء الأربعاء، إنه يمضي قدماً في خططه. وقال: "سأعود إلى الوطن مع أطفالي الثلاثة لأنني أريدهم أن يبقوا على اتصال مع بلدي وعائلتي، حتى الآن، ليس لدي أي معلومات حول ما إذا كانت رحلاتي الجوية سيتم تأجيلها، لكنني أتطلع بشدة إلى العودة. لدي حب عميق جداً لبيروت، وإذا حدث أي شيء أثناء وجودي هناك، فلا بأس بذلك. نحن اللبنانيون صامدون للغاية."
يوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل "هجوماً مستهدفاً" على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 74 آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم، الذي قال إنه كان رداً على هجوم على مرتفعات الجولان يوم السبت - وهو الحدث الذي نفى حزب الله مسؤوليته عنه.
وقال إيلي خوري، وهو مقيم آخر في دبي، إنه سيمضي قدماً في خططه للعودة إلى لبنان الأسبوع المقبل. وقال: "من المقرر أن أعود في 9 أغسطس، وطالما لم يتم إلغاء رحلة الطيران، سأستمر في الرحلة. هذه الهجمات ليست جديدة حقاً بالنسبة لنا وأنا أفتقد عائلتي حقاً. أتمنى أن أعود وأقضي بعض الوقت معهم."
ويعود البعض إلى دبي وسط التوتر
جاد سعادة، مغترب لبناني يقيم في دبي منذ تسع سنوات، كان يقضي إجازة في لبنان عندما سمع عن هجوم محتمل. وقال: "في الأيام القليلة الماضية، سمعنا عن هجوم محتمل. كنت متردداً، لكنني قررت العودة بالطائرة لأكون آمناً لأنني كنت بحاجة إلى العودة إلى العمل".
وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، توجه جاد إلى المطار في محاولة للحاق برحلة جوية. وقال: "كان هناك الكثير من التوتر وسمعت عن إلغاء الرحلات الجوية. لم تكن هناك سوى رحلتين متاحتين وكنت محظوظاً لأنني تمكنت من العودة."
ووصل إلى دبي عند الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء، وشعر "بصدمة شديدة" عندما سمع عن الهجوم الذي وقع في لبنان في نفس يوم وصوله. ووقع التفجير على بعد 10 دقائق فقط من منزل جاد في لبنان.
على الرغم من وجود عائلته المباشرة معه في دبي، كان جاد "قلقاً للغاية" بشأن بقية أفراد عائلته الممتدة في لبنان. وقد انتقلت عائلته إلى منزل آخر حفاظاً على سلامتهم، وظل جاد على اتصال وثيق بهم. الآن، لكنهم ما زالوا في المنزل البعيد لأنه من الأفضل أن تكون آمناً من أن تشعر بالأسف." وأضاف: "أنا أساعدهم بكل طريقة ممكنة وأدعو الله من أجل عدم وقوع المزيد من الهجمات."
قالت وافدة أخرى من دبي تقضي إجازة في لبنان ولم ترغب في ذكر اسمها إنها قلقة بشأن رحلات العودة إلى وطنها. وقالت: "من المفترض أن أعود في 4 أغسطس للعودة إلى عملي. أنا قلقة إذا كنت سأتمكن من العودة. ونأمل أن يكون كل شيء قد انقلب بحلول ذلك الوقت وأن تعود الرحلات الجوية إلى جدولها الزمني."