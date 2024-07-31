المقيمون اللبنانيون يتحدون الخوف ويعودون إلى وطنهم

وفي خضم المواجهة المتوترة بين إسرائيل وحزب الله والهجوم في بيروت، تم إلغاء أو تغيير مسار العديد من الرحلات الجوية، أعلنت طيران الإمارات يوم الأربعاء، أنه لن يتم قبول العملاء العابرين عبر دبي إلى بيروت للسفر يومي 1 و2 أغسطس. وفي وقت سابق، أعلنت "فلاي دبي" أنها ستسير رحلتين فقط يومياً إلى بيروت حتى 2 أغسطس بدلاً من ثلاث رحلات كانت مقررة.

وقال الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، والذي حجز رحلات طيران للعودة إلى منزله في بيروت مساء الأربعاء، إنه يمضي قدماً في خططه. وقال: "سأعود إلى الوطن مع أطفالي الثلاثة لأنني أريدهم أن يبقوا على اتصال مع بلدي وعائلتي، حتى الآن، ليس لدي أي معلومات حول ما إذا كانت رحلاتي الجوية سيتم تأجيلها، لكنني أتطلع بشدة إلى العودة. لدي حب عميق جداً لبيروت، وإذا حدث أي شيء أثناء وجودي هناك، فلا بأس بذلك. نحن اللبنانيون صامدون للغاية."

يوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل "هجوماً مستهدفاً" على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 74 آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم، الذي قال إنه كان رداً على هجوم على مرتفعات الجولان يوم السبت - وهو الحدث الذي نفى حزب الله مسؤوليته عنه.