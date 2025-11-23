"المقدم جاسم فيروز".. أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية خلال 33 عاماً﻿

ويشرف في الوقت الراهن على مشروع مضمار الدراجات الجبلية الذي شارف على الانتهاء، ويُعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وقد قدّم 184 اقتراحًا، تم تطبيق 42 منها، وحصل على 240 مكافأة، إلى جانب 42 جائزة وشهادة تقدير، منها أوسمة ذهبية وفضية. كما أن لديه عدة أعمال فكرية وهو عضو فعّال في عدد من فرق العمل واللجان، أبرزها لجنة تحدي قوات العمليات الخاصة (SWAT) الإماراتية.