"المقدم جاسم فيروز".. أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية خلال 33 عاماً﻿

حصل المقدم جاسم محمد فيروز من شرطة دبي على أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية في مختلف الرياضات خلال مسيرته التي تمتد على مدى 33 عامًا.
طوال مسيرته المهنية، مثل المقدم فيروز كلاً من الفرق الوطنية وفريق الشرطة في العديد من البطولات على مستوى الأندية. ويشغل في الوقت الحالي منصب رئيس قسم أثر التدريب في الإدارة العامة للأمن والحماية والطوارئ.
بدأ فيروز مسيرته الرياضية في عام 1990 واستمر حتى عام 2010، عندما اضطر إلى التقاعد بسبب الإصابة. وقد سجّل أرقامًا قياسية في كلٍّ من رياضة رمي القرص ورمي الرمح، حيث حصل على لقب "بطل الدولة" برقم قياسي بلغ 56 مترًا في عام 1996.
مثل فريق الإمارات الوطني لألعاب القوى وشارك في أول بطولة له على مستوى مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق تصنيفًا متقدمًا.
في عام 1996، تم اختياره ضمن المنتخب الإماراتي في رياضة الخماسي الحديث بعدما فاز بالمركز الأول في البطولة المحلية التي نظمتها وزارة الداخلية. كما مثّل فريق الإمارات العسكري في المجر، في أول مسابقة دولية له.
بدأ فيروز مسيرته في إدارة الأمن الوقائي خلال تسعينيات القرن الماضي، وتم اختياره لاحقًا في وحدة حماية الشخصيات الهامة نظرًا لمهاراته الاستثنائية ولياقته البدنية العالية وكفاءته في استخدام الأسلحة. وقد حققت إدارته إنجازات متتالية في المنافسات، حيث فازت بالمركز الأول في مسابقات الرماية بالمسدس لعدة أعوام متتالية.
وبعد أن كان من أعضاء الدفعة الأولى لدورات حماية الشخصيات التي أقامتها شرطة دبي، انتقل إلى أكاديمية شرطة دبي، ليبدأ مسيرته في مجال التدريب بعد إكماله العديد من الدورات المحلية والدولية في اللياقة البدنية وألعاب القوى.
مدرب الرماية
بعد عقد من العمل في الأكاديمية، انتقل في عام 2010 إلى الإدارة العامة للأمن والحماية والطوارئ، حيث تميز في مجال الرماية. وتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لقسم التدريب المتخصص، ليصبح معروفًا بلقب "مدرب الرماية".
أدخل فيروز مجموعة متنوعة من الأسلحة في تدريبات الرماية، متجاوزًا الأساليب التقليدية إلى أساليب عملية ومتخصصة. وأسهم ذلك في إعداد أفراد القوة لمواقف تحاكي الواقع قد تواجههم أثناء أداء مهامهم الأمنية.
ولم يتوقف عند هذا الحد، إذ أطلق أول دورة للرماية على ظهر الخيل في شرطة دبي. كما أدخل تدريبات مبتكرة تشمل الرماية من القوارب والدراجات النارية، إضافة إلى تقنيات الرماية من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس.
يتولى فيروز حاليًا رئاسة قسم أثر التدريب في الإدارة العامة للأمن والحماية والطوارئ، وهو مسؤول عن إدارة وصيانة وحجز مرافق التدريب في مدينة التدريب بالروية.
كما قام بتطوير ميادين الرماية ومرافق التدريب التابعة لها، فرفع عددها من خمس إلى أكثر من خمس عشرة ساحة. وأشرف أيضًا على مشروع لتشجير مدينة التدريب بالتعاون مع بلدية دبي، مما حول المنطقة إلى واحة خضراء نالت إعجاب جميع الزوار.
ويشرف في الوقت الراهن على مشروع مضمار الدراجات الجبلية الذي شارف على الانتهاء، ويُعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وقد قدّم 184 اقتراحًا، تم تطبيق 42 منها، وحصل على 240 مكافأة، إلى جانب 42 جائزة وشهادة تقدير، منها أوسمة ذهبية وفضية. كما أن لديه عدة أعمال فكرية وهو عضو فعّال في عدد من فرق العمل واللجان، أبرزها لجنة تحدي قوات العمليات الخاصة (SWAT) الإماراتية.