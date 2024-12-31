المغتربون بالإمارات وحلم السلام في أوطانهم في العام الجديد

ويتعرض الفلسطينيون في القطاع الصغير لتهديد مستمر بالقصف، لذا فإن البقاء على اتصال أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأولئك الذين لديهم أفراد من عائلاتهم خارج القطاع. وقالت: "أتحدث إلى عائلتي في غزة ربما مرة أو مرتين في الأسبوع، لأنني أشعر بالقلق دائمًا". وتقول "ز. ب". إن الوصول إلى الإنترنت محدود، لذا قالت إنه على الرغم من صعوبة الاتصال بأفراد عائلتها في بعض الأحيان، إلا أنها لا تزال تحاول الاتصال بهم عندما تتمكن من ذلك.