المغتربون بالإمارات وحلم السلام في أوطانهم في العام الجديد
يأمل سكان الإمارات العربية المتحدة القادمون من بلدان مزقتها الحرب أن يعود السلام إلى وطنهم وهم يستقبلون العام الجديد بتفاؤل حذر.
سوسن عبد الرحمن، سيدة سودانية تزور الإمارات بشكل دوري منذ 15 عامًا، تدعو الله أن تنتهي الأزمة في السودان، وتقول: "كما بدأت هذه الحرب بسرعة، نسأل الله أن تنتهي بسرعة أيضًا".
قبل الحرب، كانت سوسن تأتي إلى الإمارات بشكل متكرر لقضاء العطلات لأن زوجها يعمل هنا. ولكن بمجرد اندلاع الحرب، اضطرت إلى الفرار من أم درمان في رحلة بالحافلة لمدة 11 ساعة إلى بورتسودان ثم ركوب الطائرة إلى دبي.
وبمجرد دخول المتمردين إلى العاصمة الخرطوم في أبريل/نيسان 2023، عمت الفوضى. وقالت سوسن: "سرقوا سياراتنا، وسرقوا كل شيء من منازلنا، من الذهب إلى الأموال، والتحف القديمة، والملابس، والأوراق، والأكواب، والملاعق، والأطباق الخزفية على الأرض. لقد سرقوا ذكرياتنا".
وقالت سوسن إن بعض الأسر السودانية النازحة بحثت عن ملجأ خارج السودان، وانتهى الأمر ببعض أفرادها في الإمارات، وآخرين في مصر وقطر والمملكة العربية السعودية ولندن، وبعضهم نزح داخليًا، بعد أن تركوا العاصمة إلى مكان أكثر أمانًا.
وبسبب محدودية اتصالات الإنترنت وانعدام الأمن المالي، قالت سوسن إنها وجدت صعوبة في الاتصال بالأصدقاء والعائلة لأنهم في منطقة حرب نشطة، وأحيانًا لا تتحدث معهم لأسابيع. لكنها قالت: "بفضل صبر الله - ما زلنا جميعًا على اتصال ونساعد بعضنا البعض عاطفيًا وماليًا".
وأضافت "لدينا منازل، لكنها منازل بلا حياة، ولا يمكن العيش فيها. نحن بحاجة إلى إعادة بنائها من جديد. يمكننا إعادة أثاثنا، لكن هل يمكننا شراء تاريخنا وذكرياتنا مرة أخرى وما تركه لنا أجدادنا؟".
بالنسبة لسوسن، فإن الامتنان الذي تشعر به تجاه البلدان التي استقبلتهم بأذرع مفتوحة يقترب من قلبها. "نقول شكرًا لكل دولة رحبت بالشعب السوداني، أشكركم وأشكر كل من وقف معنا في لحظاتنا الصعبة".
وقال إيهاب جلال، وهو من السودان أيضًا، إنه لم يقترب من عائلته فقط منذ بدء الحرب، بل إن الصراع جمع كل السودانيين معًا. وأضاف: "في الماضي، ساعدت الأوقات الخطيرة مثل هذه في جعل السودان دولة أكثر تماسكًا".
وقال إيهاب إنه على الرغم من هذه الأوقات الصعبة، فإن أفراد عائلته يساندون بعضهم البعض. وقال: "كان أفراد عائلتي يبحثون عن عمل أو يحاولون مواصلة تعليمهم هنا، ويحاولون مواصلة حياتهم، وأعتقد أن هذا ساعدهم على التكيف. إن تصميمهم على المثابرة على الرغم من الصعوبات يعمل كمرساة لهم".
وبسبب الاعتداءات المستمرة، اضطرت أسرة إيهاب إلى الفرار من المنزل الذي امتلكته لأجيال والانتقال إلى دول مجاورة. وقال إن منزل عائلته في الخرطوم تم الاستيلاء عليه.
وفي ظل كل هذا، اختار بعض أفراد عائلته الممتدة البقاء في البلاد التي مزقتها الحرب، لأنهم "اختاروا الرابطة التي تربطهم بوطنهم وقرروا البقاء"، كما قال إيهاب.
غزة والضفة الغربية
كما هو الحال مع كافة سكان قطاع غزة، تعيش عائلة "ز.ب" المقيمة في الشارقة حالة من الخوف والرعب في وطنها.
ولدت المغتربة الفلسطينية ونشأت في الإمارات العربية المتحدة، ولديهت أفراد عائلة في مدينة نابلس بالضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة.
ويتعرض الفلسطينيون في القطاع الصغير لتهديد مستمر بالقصف، لذا فإن البقاء على اتصال أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأولئك الذين لديهم أفراد من عائلاتهم خارج القطاع. وقالت: "أتحدث إلى عائلتي في غزة ربما مرة أو مرتين في الأسبوع، لأنني أشعر بالقلق دائمًا". وتقول "ز. ب". إن الوصول إلى الإنترنت محدود، لذا قالت إنه على الرغم من صعوبة الاتصال بأفراد عائلتها في بعض الأحيان، إلا أنها لا تزال تحاول الاتصال بهم عندما تتمكن من ذلك.
"أعظم أمنياتي هي انتهاء المعاناة، ورفع القيود، ومستقبل حيث تستطيع الأسر إعادة بناء حياتها ويمكن للأطفال أن يحلموا بحرية دون خوف".
"تالا ش".، أخصائية تغذية تعمل في دبي، تعود جذورها إلى فلسطين، في مدينة قلقيلية الصغيرة. ولدت في الأردن، وانتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة عندما كان عمرها شهرًا واحدًا وتستمر في العيش هنا في عمر 22 عامًا.
لا يزال أعمامها وخالاتها وأبناء عمومتها في قلقيلية، حيث تظل تالا على اتصال بهم بانتظام. ومع ذلك، فإن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال من الأحوال. يمكن أن تكون رسالة بسيطة تُرسل إلى هاتف خالتها سببًا لقلق السلطات. قالت تالا: "من الصعب التواصل مع إحدى خالاتي نظرًا لوجود فحص منتظم للهواتف". وأضافت: "إذا تمكنت والدتي من الاتصال بها عبر WhatsApp، فإنها تحذف جميع الرسائل لأنها تشعر بعدم الأمان في الاحتفاظ بها. لسوء الحظ، فإن مجرد السؤال عنهم سيعرض سلامتهم للخطر".
إن الوضع في قلقيلية بفلسطين يشكل تحديًا لأفراد أسرتها الآخرين أيضًا، الذين يعملون كمزارعين. تقول تالا إن أسرتها تعيش دائمًا في خوف أثناء العمل، لكنهم يحاولون الحفاظ على سلامتهم.
وقالت: "عائلتي تمتلك مزارع، لذا يذهبون إلى العمل كل يوم ويحاولون توزيع بعض المنتجات الزراعية على عائلاتهم وجيرانهم، ولكن ليس من الآمن دائمًا الذهاب إلى عملهم".
وأضافت "أريد السلام وأن تشعر عائلتي وكل عائلات فلسطين بالأمان والحماية".
أوكرانيا
انتقلت المقيمة الأوكرانية "لينا فيسكوفا" إلى دبي بعد أن حصلت على عرض عمل قبل خمسة أشهر من غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، في فبراير 2022. وبصرف النظر عن والدتها، لا يزال بقية أفراد أسرتها يعيشون هناك، حيث الوضع مزرٍ. ووفقًا للينا، لا يوجد مكان آمن في أوكرانيا. وقالت إن محطات الطاقة هي الهدف الرئيسي، مما يعني أن الأوكرانيين يكافحون بدون ماء وكهرباء وتدفئة، خاصة في فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية.
تحاول لينا التحدث مع أقاربها كل يوم، لكن الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر. حتى عندما تتحدث مع عائلتها عبر الهاتف، تقول لينا إنها تسمع صافرات الإنذار في الخلفية، محذرة من الغارات الجوية الوشيكة. لكنها قالت إنها وعائلتها قادرون على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.
بالنسبة لعائلة لينا التي بقيت في أوكرانيا، لا يزال من الممكن العثور على السعادة وسط الهجمات الصاروخية الوشيكة. قالت: "أول تساقط للثلوج، أو زينة عيد الميلاد أو أي شيء بسيط مثل شحن هاتفك... تعلمك الحرب أن تكون ممتنًا لأبسط الأشياء".
والآن، مع دخول العالم العام الجديد، تأمل لينا أن يعم النصر والسلام وطنها. وأضافت: "أصلي أن أتمكن في العام المقبل من الذهاب إلى أوكرانيا ورؤية السماء الزرقاء بلا صواريخ. وأدعو الله أن تجتمع كل الأسر وتعيش حياة سعيدة دون خوف على حياتها. أريد أن أرى أوكرانيا كما كانت عندما كنت طفلة - جميلة ومستقلة وحرة".