"المعينات السمعية" تقلل من مخاطر الوفاة والخرف

وأضاف: "لقد تلقيت مؤخرا اتصالاً من أحد زملائي يقول إن والده لا يستطيع السمع حتى مع وجود سماعة الأذن، وكان والده يملك سماعة الأذن ولكنه توقف عن استخدامها، والآن لا يستطيع فهم أي شيء حتى مع وجودها، والحل الوحيد الآن هو زراعة قوقعة الأذن."

وأشار الطبيب إلى أنه في حالة أخرى، كان رجل يبلغ من العمر 75 عاماً يعاني من ضعف السمع ويرفض الخروج من غرفته، ويعزل نفسه، حيث لا يمكنه أن يسمع أو يتحدث مع أحد.