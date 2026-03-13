المعلومة مسؤولية والوعي أمان: النيابة العامة بالإمارات تحذر من "هندسة الشائعات"

في ضوء الظروف الراهنة وانتشار المحتوى المضلل والأخبار غير الدقيقة عبر المنصات الرقمية، شاركت النيابة العامة لدولة الإمارات مقابلة مع المستشار خالد المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

ركز النقاش أيضًا على زيادة الوعي العام والتأكيد على أهمية مشاركة المعلومات بمسؤولية.

“المعلومة مسؤولية… ونشر الشائعات جريمة،” أكد المدحاني، مسلطًا الضوء على مخاطر تداول المعلومات غير الموثوقة، خاصة عندما تتعارض مع بيانات السلطات الرسمية.

وأكد أن الأولوية الرئيسية للقسم هي توجيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للاعتماد فقط على المصادر الرسمية، وتجنب فبركة أو تغيير المعلومات، والامتناع عن التلاعب بالمحتوى بأي شكل من الأشكال. على سبيل المثال، عدم إضافة مؤثرات صوتية أو تعديلها وتغييرها بأي شكل من الأشكال.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الحالات تضمنت معلومات مضللة نشأت من خارج الإمارات ولكن تم الإبلاغ عنها زوراً على أنها حدثت داخل البلاد، وأن السلطات تتخذ خطوات لمعالجة مثل هذه الحالات.

وأكد المدحاني أن منع انتشار المعلومات الكاذبة يصبح أكثر أهمية خلال أوقات عدم الاستقرار.

ووجه رسالة واضحة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاركون التحديثات والمعلومات، مؤكداً أن ذلك مسؤولية. وسلط الضوء على أهمية الالتزام بأخلاقيات الصحافة وحذر من أي إجراءات قد تعرض السلامة العامة للخطر.

وأكد الاجتماع كذلك أن الالتزام بالمصادر الرسمية والتحقق من دقة المعلومات أمران أساسيان لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار.

المسؤولية في الفضاء الرقمي واجب مشترك، يتطلب الوعي والالتزام من الجميع.