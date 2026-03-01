"المعرفة" : سلامة الطلاب والموظفين أولويتنا القصوى

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
مع انتقال المدارس الخاصة في دبي إلى التعلم عن بعد حتى الأربعاء 4 مارس، تؤكد السلطات التعليمية العليا في البلاد مجددًا أن “سلامة وأمن الطلاب والموظفين يظلان أولويتنا القصوى".
في بيان لصحيفة خليج تايمز يوم الأحد، قال متحدث باسم هيئة المعرفة والتنمية البشرية : “في ضوء التطورات الإقليمية الحالية، وكإجراء احترازي لدعم سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين والمجتمع التعليمي الأوسع، ستطبق جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي التعلم عن بعد حتى الأربعاء 4 مارس.”
مكررًا الرسالة، أضاف المتحدث: “تظل سلامة وأمن الطلاب والموظفين أولويتنا القصوى. لدى السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة أنظمة شاملة مطبقة وتواصل مراقبة الوضع عن كثب. نشجع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين على الاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.”
يؤثر إعلان التعلم عن بعد، الذي تم إبلاغه للمدارس في وقت سابق، على آلاف الطلاب المسجلين في المدارس الهندية والبريطانية والبكالوريا الدولية وغيرها من مدارس المناهج الدولية في دبي — وكثير منهم في خضم التقييمات الداخلية وامتحانات البورد.
بينما يشدد المنظمون على الحذر وتعتمد المدارس على الدروس المستفادة من الماضي، تقول العائلات إنها تختار المرونة والهدوء بدلاً من الذعر، وتضع السلامة فوق كل شيء آخر.
بالنسبة للعائلات، عنى هذا الانتقال عودة سريعة إلى الروتين الذي كان سائدًا في فترة الوباء.
“لقد فعلنا هذا من قبل خلال كوفيد، لكنه لا يزال يتطلب تخطيطًا،” قالت ليز جاكسون، مقيمة في دبي وأم لطفلين يدرسان في مدرسة تتبع المنهج البريطاني. وبينما كانت تعيد ترتيب غرفة في منزلها لإنشاء زوايا للدراسة، اعترفت قائلة: “ما زلت غير متأكدة مما إذا كان من المتوقع مني العمل من المنزل أو الذهاب إلى العمل.”
قالت إن الموازنة بين المسؤوليات المهنية والتعليم المنزلي نادراً ما تكون سلسة. “على أي حال، دراسة الأطفال في المنزل وعمل الوالدين من المنزل ليس وضعاً مثالياً أبداً. لكن هذه أوقات استثنائية والسلامة تسبق كل شيء آخر، بالنظر إلى الظروف الحالية. علاوة على ذلك، نأمل جميعاً أن نتجاوز هذا قريباً”
وأضافت والدة أخرى، شريا شارما: “أعتقد أنه قرار جيد من قبل سلطات التعليم حتى تستقر الأمور. سلامة الجميع ورفاهيتهم هي الأولوية القصوى”
اضطرت المدارس أيضاً لاتخاذ قرارات سريعة.
“كان لدينا حفل سنوي يقام في مدرستنا يوم السبت، عندما انتشر الخبر. اضطررنا لإلغائه في المنتصف، لكن أولياء الأمور كانوا داعمين للغاية وغادروا المدرسة بهدوء وسلاسة وتم إرسال الأطفال إلى المنزل. سلامة الطلاب تحتل مركز الصدارة في مثل هذه المواقف،” قالت مديرة مدرسة شاينينج ستار الدولية، أبهيلاشا سينغ. “ستتحول مدرستنا إلى الامتحانات عبر الإنترنت باستثناء فصول البورد.”
في تعميم لأولياء الأمور، أوضحت أكاديمية دبي الدولية كيف سيستمر التعلم من المنزل.
“خلال هذه الفترة، سيتم تقديم التعلم من خلال نموذج غير متزامن منظم. سيتيح هذا النهج للطلاب مواصلة الانخراط بشكل هادف في دراساتهم مع توفير المرونة والاستقرار في المنزل.”
فصلت المدرسة ما يمكن أن تتوقعه العائلات:
• سيتم مشاركة مهام وموارد التعلم من قبل المعلمين عبر المنصات المعتادة.
• سيكمل الطلاب العمل المخصص بشكل مستقل ضمن الأطر الزمنية ذات الصلة.
• سيبقى المعلمون متاحين خلال الأوقات العادية ليوم الدراسة عبر البريد الإلكتروني إذا احتاج الطلاب إلى دعم في تعلمهم.
“يلتزم موظفونا بالحفاظ على استمرارية التعلم وقد بذل كل جهد لضمان قدرة الطلاب على مواصلة التقدم بطريقة داعمة ويمكن إدارتها. نشجع العائلات على الانخراط في الأنشطة بأفضل ما لديهم من قدرة، مع الحفاظ على الروتين المعتاد حيثما أمكن، مع إعطاء الأولوية دائماً لرفاهية وسلامة أسرتك.”