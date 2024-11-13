المطاعم المنزلية: تجربة جديدة للوجبات الجاهزة في الإمارات

"في فبراير من هذا العام، قررت أن أعمل على خيار جديد وهو تقديم خدمة "الوجبات الجاهزة"، حيث بدأت بتقديم كعكة التمر مع الصوص الخاص، مع الآيس كريم والقهوة العربية مجاناً، وقمت بالترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على تطبيق تيك توك، وانتشر الفيديو على نطاق واسع".