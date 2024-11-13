المطاعم المنزلية: تجربة جديدة للوجبات الجاهزة في الإمارات
انتشر اتجاه جديد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل على تحويل مشهد الوجبات الجاهزة للسكان، حيث يتم الآن تقديم الأطعمة المنزلية مع خدمات الاستلام من أبواب الموقع مباشرة.
وبدعم من منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك، تكتسب هذه الأنشطة التجارية شعبيتها سريعاً، حيث تقدم مختلف الأصناف مثل الشوكولاتة الساخنة والحلويات والوجبات اللذيذة والمعكرونة. وتعمل المنازل الآن كنقاط بيع جديدة لاستلام الطلبات، مما يسمح للسكان بالاستمتاع بالوجبات المطبوخة في المنزل مباشرة من مطابخ البائعين.
في الشارقة، يقدم مخبز "روسو سويتس" (Rosso Sweets)، وهو مخبز منزلي متخصص في الحلويات - مثل كعك التمر وحلوى الشوكولاتة وغيرها - الحلويات الطازجة منذ عام 2013. شرحت حنان عبد الرحمن، وهي صاحبة المخبز وخبازة ماهرة، كيف تطور مشروعها من هواية إلى عمل تجاري ناجح.
قالت: "بدأت عملي بعرض منتجاتي على الانستغرام، وأشاد الجميع بالجودة والطعم، ومع مرور الوقت، تلقيت المزيد من الطلبات، وتوسع العمل".
"في فبراير من هذا العام، قررت أن أعمل على خيار جديد وهو تقديم خدمة "الوجبات الجاهزة"، حيث بدأت بتقديم كعكة التمر مع الصوص الخاص، مع الآيس كريم والقهوة العربية مجاناً، وقمت بالترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على تطبيق تيك توك، وانتشر الفيديو على نطاق واسع".
إن الشعبية التي اكتسبها "روسو سويتس" هي دليل على قدرة الأعمال التجارية المنزلية على الاستفادة من رغبة المجتمع في الحصول على وجبات منزلية عالية الجودة.
مزيج ونكهات فريدة
مثال آخر على نمو هذا الاتجاه هو محل "نودلز باي اس اتش" (Noodles by SH) وهو عمل تجاري منزلي في منطقة مردف بدبي، يقدم معكرونة سريعة التحضير بمزيج ونكهات فريدة. تم افتتاح هذا النشاط في أبريل 2024، وهو يركز على تقديم أطباق المعكرونة الطازجة والمحضرة حسب الطلب، وقد اكتسب متابعين مخلصين من خلال الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
شما محمد، مالكة مطعم "نودلز باي اس اتش"، تقول لصحيفة خليج تايمز: "لطالما أحببت الابتكار في نكهات النودلز، وبمجرد أن رأيت ردود أفعال الناس تجاه أطباقي، عرفت أنني على وشك خلق شيء مميز. الآن، يمكن لعملائي ببساطة تقديم طلب عبر إنستغرام، وسيكون طعامهم جاهزاً للاستلام من منزلي".
وتحرص صاحبة المطعم، التي تدير العمل بشكل مستقل، على ضمان معايير عالية لسلامة الغذاء والنظافة، وتقوم بإعداد كل وجبة بنفسها. وأضافت: "إنه عمل شاق، لكنه مجزٍ للغاية. فأنا أدير جميع جوانب العمل، من إعداد الوجبات إلى التواصل مع العملاء، والتأكد من رضاهم".
"التواصل المباشر مع العملاء"
كان مفتاح النجاح للعديد من هذه الشركات الغذائية المنزلية هو استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مباشرة مع العملاء. بدأت "IW Project"، وهي شركة تقدم خدمات الطعام المنزلية في خورفكان، بشغف بسيط بالطهي، حيث تم تقديم الشوكولاتة الساخنة كمنتجها الأول. ومنذ ذلك الحين، قامت طيف خالد النقبي، مالكة "IW Project"، بتوسيع القائمة لتشمل مجموعة متنوعة من الوجبات والحلويات محلية الصنع.
قالت النقبي: "بدأت العمل بمشروب الشوكولاتة الساخنة، ولكن عندما رأيت السرور والرضا على وجوه الناس، قررت تقديم المزيد من الأطعمة التي تجعلهم يشعرون وكأنهم في منزلهم. وقد دفعتني ردود الفعل من الأصدقاء والعائلة ودعمهم إلى تحويل شغفي إلى عمل تجاري"،
ولضمان تجربة سلسة لعملائها، قالت النقبي إنها طبقت نظاماً منظماً وجيداً لاستلام الطلبات. وأوضحت: "أحرص على تنظيم عملية استلام الطلبات والتواصل بوضوح معهم مسبقاً. وأحدد فترات محددة لاستلام الطلبات لكل عميل لتجنب الازدحام، وأضمن تحضير الطلبات مسبقاً، بحيث تكون جاهزة بمجرد وصول العميل".
وأشارت النقبي أيضاً إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه في التعامل مع كل ما قد يزعج الجيران بشأن الازدحام أو الضوضاء. وقالت: "إذا تلقيت شكاوى بشأن الازدحام، أتأكد من شرح أنني نظمت العملية لتقليل أي إزعاج".
وبالمثل، توفر "نودلز باي اس اتش" أيضاً تجربة عملاء سلسة. يتم تبسيط عملية الطلب من خلال رابط متاح على موقع إنستغرام، حيث يقدم العملاء معلوماتهم، بما في ذلك رقم لوحة سيارتهم وأي طلبات خاصة.
ولتجنب التأخير، يُطلب من العملاء تقديم طلباتهم قبل 30 دقيقة على الأقل من وصولهم للتأكد من تحضير كل الأصناف لتكون طازجة، حسبما أوضحت مالكة "نودلز باي اس اتش".
"لحسن الحظ، لم نتلق أي شكاوى من جيراننا، فنحن نحرص على إبقاء الأمور منظمة وفعالة."
إن جاذبية التجربة لا ترتبط بتناول الطعام المنزلي فقط، بل تكمن أيضاً في الارتباط الشخصي بالمالكين. فالعملاء لا يشترون وجبة فحسب؛ بل إنهم يشاركون في الشغف والعناية التي يتم بها إعداد كل طبق. وهذه اللمسة الشخصية تميز هذه الأنشطة عن المطاعم الأكبر وذات الطابع الغير شخصي.
وكما أوضحت حنان من "روسو سويتس": "إن جودة الطعام الذي أحضره لا تتعلق بالمكونات فقط، فهو مليء بالحب والرعاية، وأعتقد أن هذا يحدث فرقاً في تجربة الناس له. عندما يخبرني أحد العملاء أن طعامي أضاف شيئاً مميزاً إلى احتفاله، فإن هذا يذكرني بأن الطعام تجربة عاطفية وروحية".
ورغم ازدهار هذه الأعمال المنزلية، إلا أنها واجهت أيضاً بعض التحديات. بالنسبة لمطعم "نودلز باي اس اتش" ، كانت إدارة العمليات بمفردها ومواكبة الطلب من العقبات الأولية. تقول: "في البداية، كان الأمر مرهقاً لأنني كنت أقوم بكل شيء بنفسي، ولكن بمرور الوقت، اعتدت على إيقاع العمل وتعلمت كيفية التعامل مع أعبائه".
يبدو مستقبل مشاريع الأغذية المنزلية في الإمارات العربية المتحدة واعداً. ومع استمرار نمو هذا الاتجاه، يجد رواد الأعمال طرقاً جديدة للابتكار وتوسيع خدماتهم. على سبيل المثال، تخطط مالكة "نودلز باي اس اتش" للتعاون مع تطبيقات توصيل الطعام مثل "Talabat" للوصول إلى جمهور أكبر وتحسين إمكانية الوصول لنا.
وتقول شما مالكة "نودلز باي اس اتش": "إن خطتي هي الدخول إلى منصات التوصيل قريباً لزيادة الطلبات، كما أفكر أيضاً في توظيف المزيد من الأشخاص للمساعدة. في النهاية، آمل أن أقوم بإنشاء مساحة مخصصة للأعمال في المنزل".