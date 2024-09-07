المطابخ "الإفتراضية": توفير التكاليف وتسليم سريع للطعام

وقد سلط "فريد كاولي"، الشيف في شركة سماكو، الضوء على مزايا نموذج المطبخ السحابي: "إن أعمالنا عبر الإنترنت تنمو، حيث يفضل المزيد من الناس راحة توصيل الطعام بدلاً من تناول الطعام في الخارج. وقد جعل تفضيل الناس لتناول الطعام في المنزل من المطابخ المشتركة خيارًا جذابًا لرواد الأعمال في مجال الطهي الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف العامة مع الوصول إلى جمهور أوسع".