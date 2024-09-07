المطابخ "الإفتراضية": توفير التكاليف وتسليم سريع للطعام
على الرغم من أن العمل في المطابخ السحابية أو المشتركة يمكن أن يوفر التكاليف، إلا أنه يعمل أيضاً كمنصة للابتكار لرواد الأعمال والطهاة الناشئين، ويضمن تقديم طعام طازج وسريع للعملاء.
مع استمرار تطور المشهد الطهوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب المطابخ السحابية دوراً مهماً في تشكيل مستقبل تناول الطعام، حيث تقدم مزايا فريدة غالباً ما تكافح المطاعم التقليدية لمواكبتها.
قام الشيف "جيه آر نويدا"، وهو طاهٍ سابق في أحد المطاعم الحائزة على 5 نجوم، بخوض تجربة المطبخ السحابي مع حلوى مدهشة ولذيذة في نفس الوقت وهي آيس كريم الناجتس. قال نويدا: "يبدو مثل قطعة دجاج من الخارج، ولكن عندما تأخذ قضمة منه، يصبح مثل الآيس كريم".
وتعمل شركة نويدا تحت العلامة التجارية "تورشيفي"Torchify، وتبيع المنتج من خلال تطبيقات توصيل الطعام، مستفيدة من التوصيل السريع. وقال نويدا : "بالنسبة لنا، يعد العمل في مطبخ سحابي خياراً جيداً للغاية. يوفر المطبخ جميع المعدات والمساحة والمرافق اللازمة".
لا يسمح هذا الإعداد له بتوفير التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة مطعم تقليدي فحسب، بل يضمن أيضاً وصول الحلوى الفريدة التي يقدمها إلى العملاء في غضون 15 دقيقة فقط من لحظة تقديم الطلب. لقد زودته خبرة نويدا في فندق خمس نجوم بالمهارات اللازمة للحفاظ على المعايير العالية.
كما تبنى الشيف "كريس كروز"، الذي يعمل في مطعم Kape @ Kakanin، نموذج المطبخ السحابي لتعزيز أعماله. ومع وجود موقعين للبيع بالتجزئة في السطوة والمرقبات، متخصصين في المأكولات الفلبينية التقليدية، وجد المطعم طريقة لتوسيع نطاق عملياته دون المساومة على الجودة.
وقال كروز: "لدينا مطابخ صغيرة في مواقعنا الفعلية، لكننا نستخدم المطبخ السحابي لإعداد المكونات وإدارة الطلبات الكبيرة". ويسمح هذا الاستخدام الاستراتيجي للمطبخ السحابي في القوز لهم بالحفاظ على أصالة أطباقهم مع تلبية الطلب المتزايد على المأكولات.
بمساعدة الشيف "ميرالد ماكاليندونغ"، قام المطعم بدمج نموذج المطبخ السحابي في أعماله من خلال إعداد الطعام بكفاءة وتسليمه طازجًا للعملاء.
هناك علامة تجارية أخرى تعمل من مطبخ مشترك وهي Smacko، وهي علامة تجارية محلية في دبي، وتتخصص في المعكرونة بالجبن. تعمل Smacko من مطبخ The Co في القوز، وتستغل ببطء الطلب المتزايد على توصيل الطعام عبر الإنترنت.
وقد سلط "فريد كاولي"، الشيف في شركة سماكو، الضوء على مزايا نموذج المطبخ السحابي: "إن أعمالنا عبر الإنترنت تنمو، حيث يفضل المزيد من الناس راحة توصيل الطعام بدلاً من تناول الطعام في الخارج. وقد جعل تفضيل الناس لتناول الطعام في المنزل من المطابخ المشتركة خيارًا جذابًا لرواد الأعمال في مجال الطهي الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف العامة مع الوصول إلى جمهور أوسع".
من خلال التركيز على التسليم السريع والجودة الثابتة، تلبي سماكو احتياجات السوق وتثبت أن المطابخ السحابية ليست مجرد اتجاه ولكنها نموذج أعمال قابل للتطبيق على المدى الطويل.