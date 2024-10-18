المصممة زينب البلوكي تستنطق الخشب لاستعادة التراث

وفي بحثها عن الخشب الساج الأصلي - المادة التقليدية المستخدمة في صناعة المراكب الشراعية - زارت العديد من المزارع في الرحبة، واكتشفت وجود ورش عمل غير رسمية حيث لا يزال الحرفيون يمارسون حرفتهم. وأشارت إلى أن العثور على خشب الساج الأصلي مثل تحدياً حقيقياً، "لكن الأشخاص الذين قابلتهم دعموني بشكل لا يصدق، وغالباً ما عرضوا عليّ الخشب الذي كانوا يمتلكونه لسنوات".