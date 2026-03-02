"المصدر الرسمي.. أمانك الحقيقي".. الإمارات تحذر من تداول الشائعات ومقاطع الأزمات

حثت السلطات الإماراتية الجمهور على توخي الحذر عند الإبلاغ عن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الصراع الأمريكي الإسرائيلي المتصاعد مع إيران. وذكّرت المقيمين بضرورة اتباع القوانين والتعليمات الرسمية بشأن تداول المحتوى الإعلامي والمعلومات.

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات أن الوعي الإعلامي أمر بالغ الأهمية لحماية المجتمع. ووفقًا لتعميم صادر عن الهيئة، يُحث المقيمون على:

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

تجنب المحتوى غير الرسمي: لا تصوروا أو تسجلوا أو تنشروا أو تعيدوا نشر أو تداول أي مواد مرئية أو صوتية أو محتوى إعلامي أو شائعات من مصادر غير رسمية.

استخدموا القنوات الرسمية فقط: يجب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مشاركة المعلومات الموثوقة فقط من السلطات والمؤسسات الرسمية في الإمارات. يُنصح المقيمون بعدم مشاركة المحتوى الذي يحرض أو يسيء أو يضلل أو ينتهك المصلحة العامة أو الخصوصية الفردية.