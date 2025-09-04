المشورة قبل الزواج.. سر النجاح لحياة زوجية أكثر استقراراً

بالنسبة للعديد من الأزواج، لا تزال فكرة الاستشارات قبل الزواج غير مألوفة. قالت مهرة، وهي متزوجة حديثًا ومقيمة في دبي، إنها تتمنى لو حضرت جلسات قبل عقد قرانها. وأوضحت: "حتى مع معرفة شريك حياتك جيدًا، فإن الزواج يجلب معه تحديات جديدة. تكتشف اختلافات في العادات والتوقعات وطرق التعامل مع الخلافات لم تكن لتواجهها من قبل. كان من الممكن أن تمنحنا الاستشارات قبل الزواج أدواتٍ للتعامل مع هذه التغييرات بسلاسة أكبر".