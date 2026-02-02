"المستقبل يحطّ في دبي مول".. تاكسي الطائرة الكهربائي في ضيافة الجمهور

تمكن سكان وزوار دبي هذا الأسبوع من الاقتراب من مستقبل النقل الجوي الحضري، حيث عرضت شركة "جوبي للطيران" (Joby Aviation) تاكسي الطائرة الكهربائي في منطقة "وسط مدينة دبي" (Downtown Dubai)، ضمن عرض عام يهدف إلى التواصل مع الجمهور قبيل الإطلاق المخطط للخدمة.
وتم وضع الطائرة بالقرب من "دبي مول"، حيث توقف المارة لالتقاط الصور، وطرح الأسئلة، والتعرف على كيفية عمل تاكسي الطائرة الكهربائي بالكامل بمجرد إطلاقه في الإمارة.
وقال لوركان لينش، مدير عمليات الطيران في الإمارات لدى شركة "جوبي للطيران": "الأمر يتعلق بالسماح للناس برؤيتها، لمسها، وفهم ما هو آتٍ. نريد أن يشعر الجمهور بالألفة معها قبل أن يقوموا بحجز رحلة على متنها".
أوضح لينش أن هذه المركبة تُعرف باسم eVTOL، وهي اختصار لـ "الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي"، وهي فئة تختلف عن الطائرات التقليدية والمروحيات. وتستخدم الطائرة ست مراوح كهربائية تميل من الوضع العمودي إلى الأفقي، مما يسمح لها بالإقلاع من مواقع حضرية ضيقة قبل الانتقال إلى وضع الطيران الأمامي.
وأضاف: "إنها تقلع عمودياً مثل المروحية، ثم تتحول بعد الإقلاع إلى وضعية الطائرة، مما يسمح لها بالتحليق بشكل أسرع وأكثر كفاءة ولمسافات أطول. هذا جزء مما نسميه التنقل الجوي المتقدم".
ومن الميزات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها أثناء العرض هي خفض الضوضاء. ووفقاً للينش، فإن الطائرة لا تكاد تُسمع عند التحليق على ارتفاع التشغيل، قائلاً: "على ارتفاع حوالي 1000 قدم فوق المدينة، وهو الحد الأدنى لارتفاع الطيران الآمن، لن تسمع صوتها. لن تعرف بوجودها إلا إذا نظرت للأعلى ورأيتها".
ستربط شبكة "جوبي" الأولية في دبي أربعة مهابط طائرات (Vertiports) عبر المدينة، تشمل: مطار دبي الدولي، نخلة جميرا، دبي مارينا (بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي)، ووسط مدينة دبي، حيث من المخطط إنشاء مهبط فوق مبنى مخصص للمواقف. وأشار لينش إلى أن مهبط مطار دبي الدولي قد شارف على الانتهاء.
وسيتواصل العرض في منطقة "وسط المدينة" حتى مساء الخميس الموافق 5 فبراير، حيث يدعو موظفو "جوبي" المارة للتفاعل بحرية مع الطائرة. وتم تشجيع الزوار على التقاط صور بهواتفهم الخاصة، مع توفير صور احترافية إضافية في الموقع.
من بين الذين توقفوا لالتقاط الصور كان عارض الأزياء واللياقة البدنية كونال شارما، الذي لديه اهتمامات تجارية في الإمارات ويزور الدولة منذ أكثر من أسبوعين، حيث قال: "رؤيتها شخصياً تجعل الأمر يبدو واقعياً".
يأتي هذا العرض العام في وقت تواصل فيه دبي المضي قدماً في خطط تاكسي الطائرة. ففي نوفمبر 2025، أكملت "جوبي للطيران" وهيئة الطرق والمواصلات في دبي أول رحلة تجريبية ناجحة لمركبة eVTOL في الإمارات. واستغرقت الرحلة 17 دقيقة من منشأة اختبار "جوبي" في "مرغم" إلى مطار آل مكتوم الدولي، وهي رحلة تستغرق عادة حوالي 50 دقيقة بالسيارة.
وكانت السلطات قد ذكرت سابقاً أن الأسعار يجب أن تظل ميسورة التكلفة ومتماشية مع أهداف النقل العام مع اقتراب موعد الإطلاق التجاري للخدمة.