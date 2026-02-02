"المستقبل يحطّ في دبي مول".. تاكسي الطائرة الكهربائي في ضيافة الجمهور

تمكن سكان وزوار دبي هذا الأسبوع من الاقتراب من مستقبل النقل الجوي الحضري، حيث عرضت شركة "جوبي للطيران" (Joby Aviation) تاكسي الطائرة الكهربائي في منطقة "وسط مدينة دبي" (Downtown Dubai)، ضمن عرض عام يهدف إلى التواصل مع الجمهور قبيل الإطلاق المخطط للخدمة.

وتم وضع الطائرة بالقرب من "دبي مول"، حيث توقف المارة لالتقاط الصور، وطرح الأسئلة، والتعرف على كيفية عمل تاكسي الطائرة الكهربائي بالكامل بمجرد إطلاقه في الإمارة.

وقال لوركان لينش، مدير عمليات الطيران في الإمارات لدى شركة "جوبي للطيران": "الأمر يتعلق بالسماح للناس برؤيتها، لمسها، وفهم ما هو آتٍ. نريد أن يشعر الجمهور بالألفة معها قبل أن يقوموا بحجز رحلة على متنها".

