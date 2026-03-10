الإقامة الذهبية وجهة المستثمرين للاستقرار في الإمارات وسط التوترات الإقليمية

يواصل المقيمون والمستثمرون استكشاف الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يكتسب خيار الإقامة طويلة الأمد شعبية بين المهنيين والمستثمرين وسط التوترات الإقليمية، وفقًا لمستشاري التأشيرات ومراكز الخدمات.

يقول ممثلو الصناعة إن العديد من المتقدمين يمضون قدمًا في خططهم لتأمين وضع الإقامة طويل الأمد في البلاد، وهو اتجاه يفسرونه كعلامة على الثقة المستمرة في استقرار الإمارات العربية المتحدة وآفاقها الاقتصادية.

منذ 28 فبراير، شنت إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على عدة دول خليجية، بما في ذلك الإمارات، ردًا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية في أجزاء من المنطقة. وبينما صورت بعض التغطيات الدولية مشاهد من الذعر ومغادرة السكان للخليج، يقول خبراء الصناعة وقادة الأعمال في الإمارات إن الواقع على الأرض يبدو أكثر اعتدالًا، مشيرين إلى استمرار النشاط الاقتصادي والاهتمام المستمر بالإقامة طويلة الأمد.

تعد الإقامات الذهبية المرتبطة بالعقارات من بين الفئات التي تشهد اهتمامًا قويًا، وفقًا لثاني بن مبارك، المدير العام لمركز خدمة في دافزا.

وقال إن العديد من أصحاب العقارات يتقدمون بطلب للحصول على برنامج الإقامة طويلة الأمد، وهي خطوة تشير إلى أن المستثمرين لا يخططون لبيع أصولهم في أي وقت قريب.

“هذا أمر مهم لأن الإقامة الذهبية مرتبطة بالعقار. إذا تم بيع العقار، يجب إلغاء التأشيرة أولاً،” قال. “لذا إذا كان الناس يتقدمون من خلال العقارات، فهذا يدل على أنهم لا يخططون للبيع في أي وقت قريب.”

وأضاف مبارك أن المركز شهد أيضًا مقيمين يحملون بالفعل تأشيرات ذهبية يتقدمون بطلب للحصول على البرنامج لأفراد عائلاتهم.

“الكثير من الناس يستفسرون عن الإقامة الذهبية،” قال. “في الواقع، بعض المقيمين الذين لديهم بالفعل الإقامة الذهبية يتقدمون الآن بطلب لأفراد عائلاتهم. بعضهم لديهم عائلات كبيرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.”

وأشار إلى أن توقيت هذه الطلبات كان لافتًا.

“قد تتوقع أن ينتظر الناس حتى تهدأ الأمور، لكنهم بدلاً من ذلك يواصلون تقديم طلباتهم،” قال.

ووفقًا له، يبدو العديد من المغتربين ذوي الثروات العالية واثقين أيضًا بشأن البقاء في الإمارات.