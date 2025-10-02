المستثمرون في الإمارات والخليج يتجهون نحو الذهب بدلاً من الأسهم

ووصل الذهب إلى مستويات قياسية متكررة في أغسطس مع سعي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة على خلفية عدم الاستقرار العالمي وتوقعات بسياسة نقدية أمريكية تيسيرية. وأضاف تونغ: "ارتفع المعدن بما يقارب 47% منذ بداية العام، على الرغم من بقاء مؤشرات الأسهم مثل S&P 500 وناسداك بالقرب من مستوياتها القياسية. هذا الارتفاع المتوازي لكل من الذهب والأسهم أمر غير معتاد، غير أن عدداً متزايداً من المستثمرين يعيدون توجيه أموالهم من الأسهم إلى الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. التحول يظهر بوضوح في تدفقات الصناديق، حيث ارتفعت الأصول المحتفظ بها مقارنة بالعام السابق".