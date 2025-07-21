"المسافرون الجدد": مقيمون في الإمارات وعاملون بالخارج

"أعيش في دبي وأعمل في الرياض"

وبالنسبة لديفيد فاخوري (28 عامًا)، المستشار الأول في شركة "Four Principles"، بدأت رحلته المهنية في الخليج عام 2024 واختار دبي مارينا مقرًا لإقامته. يسافر صباح كل اثنين إلى الرياض ويعود مساء الخميس، في نمط حياة أصبح، كما يقول، "اعتياديًا تمامًا، باستثناء أن وسيلة التنقل هي طائرة وليست سيارة".

ويضيف: "القرار كان واعيًا من البداية. المهنيًا، الرياض هي مركز النشاط، لكن حياتي الشخصية ومجتمعي في دبي. الإيقاع هنا يناسبني تمامًا".

ومع مرور الوقت، باتت حقيبته خفيفة؛ لا يحمل إلا حاسوبه المحمول، أما ملابسه فموجودة في خزانته الثانية بالرياض، وجميع حجوزاته تتم مسبقًا عبر نظام الشركة.

وعلى الرغم من توازن الحياة، إلا أن فاخوري يعترف بأنه "يفوت بعض اللحظات خلال أيام الأسبوع"، لكنه يعوّض ذلك في نهاية الأسبوع بقوله: "الجمعة هي وقتي الخاص – ألعب البادل، وأسهر مع أصدقائي، وأجرب أماكن جديدة – هذا ما يساعدني على الحفاظ على التوازن".

العائلة أولاً… ولو من السماء

أما أريجيت ناندي، الذي يعمل في قطاع التمويل بالرياض، فيؤمن أن العودة نهاية كل أسبوع إلى دبي تتجاوز العمل أو الروتين، بل تعني العائلة. يقول: "أقوم بهذه الرحلات منذ أربع سنوات. بدأت بزيارات كل أسبوعين، والآن أعود كل عطلة نهاية أسبوع، كي لا أفوّت لحظات نمو ابني".

يقيم ابنه وزوجته في دبي حيث يدرسون ويعملون، ويضيف: "في هذه المرحلة من حياته، من المهم أن يشعر ابني بالاستقرار، لديه أصدقاؤه ومدرسته هنا، كما أن مسيرة زوجتي المهنية مرتبطة بالإمارات. لذلك نُبقي الأمور كما هي الآن، لكن في المستقبل قد ينضمّون إليّ".

ويؤكد أن تكلفة الرحلات الأسبوعية يتحمّلها ذاتيًا: "أغادر مكتبي مباشرة إلى المطار، وأحيانًا أضطر لإلغاء الرحلات في اللحظات الأخيرة إذا طرأت اجتماعات طارئة. نعم، أفقد ثمن بعض التذاكر، لكن بالنسبة لي هذا ثمن بسيط مقابل أن أكون موجودًا كل نهاية أسبوع".

تحديات وحلول

رغم الجانب المنظّم لهذه الحياة، إلا أن المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية تشكل تحديًا. فتكرار الرحلات وتبدّل البيئات يدفع هؤلاء إلى إنشاء روتين خاص، سواء في النوادي الرياضية أو خيارات الطعام داخل الفنادق والمطارات.

ومع ذلك، يتفق كثيرون منهم على أن هذا النمط يستحق الجهد، فهو يضمن استمرار المسيرة المهنية دون التضحية بجوانب الحياة الشخصية والعائلية.

الإمارات… الوجهة التي يعود إليها القلب

في نهاية المطاف، يرى هؤلاء أن الإمارات — وتحديدًا دبي — تمثل أكثر من مكان إقامة، بل محور الحياة والمجتمع والراحة، فيما تبقى عواصم الخليج الأخرى ساحات النمو والانطلاق المهني.

وبين الانتعاش الاقتصادي المتواصل في الخليج، وتطور قطاع الطيران والنقل، تُشير المؤشرات إلى استمرار هذه الظاهرة وازدياد عدد الأشخاص الذي يختارون الجمع بين العمل في الخارج والحياة في قلب الإمارات.