المسؤولية في حوادث السكوتر الكهربائي والسيارات

يقول "جوتام داتا"، الرئيس التنفيذي لشركة "وطنية إنترناشيونال القابضة" "Watania International Holding"، في حالة وقوع حادث يكون فيه مالك السيارة هو المخطئ، إذا كان لدى السائق تأمين شامل للمركبة، فإن شركة التأمين ستدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالمركبة وراكب السكوتر الكهربائي. ولكن إذا كان لدى سائق المركبة تأمين ضد الغير، فإن شركة التأمين على المركبة ستدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالسكوتر الكهربائي بينما سيكون السائق مسؤولاً عن دفع ثمن أضرار سيارته.