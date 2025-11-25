المركز الفلكي يشارك صورًا لتأثير بركان أثيوبيا على الشرق الأوسط

بعد ثوران بركان هايلي جبي في إثيوبيا بعد ما يقرب من 12,000 عام، تم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي وانتشر في المنطقة في 23 و24 نوفمبر، وفقًا لشوقي عودة من المركز الفلكي الدولي.