"المركزي للتعليم الثانوي الهندي"يفرض حضور 75٪ لامتحانات المجلس لعام 2026

وتنص التعميم على أن الطلاب يجب أن يحافظوا على سجل حضور بنسبة 75 في المائة، ولا يُسمح لهم بأخذ إجازة إلا "لحالات الضرورة مثل حالات الطوارئ الطبية، والمشاركة في الأحداث الرياضية الوطنية أو الدولية، وغيرها من الأسباب الخطيرة، إذا كانت مدعومة بالوثائق / السجل اللازم".