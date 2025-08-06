"المركزي للتعليم الثانوي الهندي"يفرض حضور 75٪ لامتحانات المجلس لعام 2026

أصدر المجلس المركزي للتعليم الثانوي في الهند (CBSE) تعميمًا إلى مديري المدارس التابعة له، يوضح فيه سياسة الحضور. وستُطبق هذه القواعد على طلاب الصفين العاشر والثاني عشر الذين سيتقدمون لامتحانات المجلس في عام ٢٠٢٦.
وتنص التعميم على أن الطلاب يجب أن يحافظوا على سجل حضور بنسبة 75 في المائة، ولا يُسمح لهم بأخذ إجازة إلا "لحالات الضرورة مثل حالات الطوارئ الطبية، والمشاركة في الأحداث الرياضية الوطنية أو الدولية، وغيرها من الأسباب الخطيرة، إذا كانت مدعومة بالوثائق / السجل اللازم".
وقد حدد المجلس مسؤوليات المدارس فيما يتعلق بالالتزام بقواعد الحضور. وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي:
1. إبقاء الطلاب وأولياء الأمور على اطلاع: يجب التأكيد على أهمية قاعدة الحضور بنسبة 75 بالمائة في بداية العام الدراسي.
٢. اتباع إجراءات الإجازة الاعتيادية: في حال حصول الطالب على إجازة مرضية، يجب عليه تقديم وثيقة طبية سارية المفعول فورًا. وينطبق الأمر نفسه على أنواع الإجازات الأخرى. ووفقًا للتعميم، "تُعتبر الإجازة بدون طلب كتابي غيابًا غير مصرح به عن المدرسة".
٣. حفظ سجلات الحضور: يجب تحديث سجلات الحضور بانتظام وتوقيعها من قِبل معلم الفصل. يجب أن تكون هذه السجلات متاحة بسهولة ليتمكن مجلس التعليم الثانوي المركزي (CBSE) من الاطلاع عليها في أي وقت.
بالإضافة إلى هذه القواعد، حدد المجلس أيضًا الإجراءات التي يجب اتباعها للطلاب الذين لا يستوفون متطلبات الحضور.
على المدارس إبلاغ أولياء الأمور في حال عدم حضور الطلاب للدوام المطلوب. سيتم احتساب الحضور اعتبارًا من 1 يناير، وعلى المدارس تقديم حالات النقص في الحضور، مرفقةً بوثائق سارية المفعول، إلى المجلس بحلول 7 يناير.
يتضمن التعميم (المتاح على موقع المجلس المركزي للتعليم الثانوي) أيضًا قائمة الوثائق الواجب تقديمها لمراجعة حالات انخفاض الحضور. وتشمل هذه الوثائق الشهادات الطبية (في حالة الإجازة المرضية)، وشهادة الوفاة (في حالة وفاة أحد الأقارب)، وشهادة صادرة عن الهيئة الرياضية المختصة (في حالة قلة الحضور بسبب المشاركة في مسابقة رياضية وطنية)، وغيرها.