"المركزي الإماراتي" يلغي شرط "الحد الأدنى للراتب" للقروض الشخصية

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات تعليمات للبنوك بإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب للحصول على التمويل الشخصي، والذي كان محدداً في السابق بحوالي 5,000 درهم في معظم المؤسسات، حسبما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم".

ستحدد البنوك الآن حدود الراتب بناءً على سياساتها الداخلية الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى منح ذوي الدخل الأقل وصولاً أوسع إلى الخدمات المالية، بما في ذلك منتجات "السيولة النقدية عند الطلب".

وقال مسؤولو المصرف المركزي لـ "الإمارات اليوم" إنه في الفترة المقبلة، سيتمكن جميع المقيمين في الإمارات، وخاصة الشباب والعمال ذوي الدخل المنخفض والعاملين في القطاع العمالي، من فتح حسابات بنكية. وستُرْبَط هذه الحسابات بنظام حماية الأجور (WPS) التابع للمصرف المركزي، مما يمكن البنوك من خصم أقساط القروض مباشرة من الرواتب الشهرية بمجرد تحويلها.1

وقال مسؤولون إن المبادرة مصممة لتوسيع الشمول المالي وضمان حصول كل فرد في الإمارات على الخدمات المصرفية الأساسية.