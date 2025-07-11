"المركزي الإماراتي" يلغي ترخيص"الخزنة للتأمين"

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، إلغاء ترخيص شركة الخزنة للتأمين، لعدم استيفائها متطلبات الترخيص اللازمة لممارسة أعمال التأمين خلال فترة تعليق ترخيصها.

وجاء قرار الهيئة بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين.

وقال البنك المركزي إن ترخيص شركة الخزنة قد تم إلغاؤه بعد أن كشف التحقيق عن أن الشركة "فشلت في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي فرضها البنك المركزي الإماراتي، خلال فترة تعليق ترخيصها".

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يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يعتمدها المصرف المركزي لحماية الشفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي الإماراتي.

وفي مارس/آذار الماضي، فرض البنك المركزي غرامة قدرها 2.62 مليون درهم على شركتين للتأمين وخمسة بنوك لعدم التزامها بمعايير الامتثال الضريبي.