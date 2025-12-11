"المركزي الإماراتي" يخفض أسعار الفائدة القياسية

نظرًا لأن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي، فإن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عادة ما يعكس تحركات السياسة النقدية الأمريكية، مما يعني أن تكاليف الاقتراض المحلية ستنخفض أكثر. تتراوح أسعار الرهن العقاري في الإمارات حاليًا بين 3.49 في المائة و4.75 في المائة، بينما تتراوح القروض الشخصية بين 3 في المائة و9 في المائة، مع عروض تصل إلى 2.59 في المائة للملفات المتميزة. “بعد الخفض، من المتوقع أن تتحرك أسعار الرهن العقاري الثابتة نحو 3.75 في المائة–4.25 في المائة، وستتعدل الأسعار المتغيرة نحو الانخفاض مع انخفاض EIBOR. بالنسبة للمستهلكين، يترجم هذا إلى توفير كبير: رهن عقاري بقيمة 2 مليون درهم عند 4 في المائة يكلف حوالي 10,550 درهم شهريًا مقارنة بـ 11,700 درهم عند 5 في المائة، بفارق 1,150 درهم شهريًا. تخلق الأسعار المنخفضة فرصًا لإعادة تمويل القروض الحالية بشروط أفضل وتجعل تملك المنازل أكثر جاذبية، خاصة مع بقاء الإيجارات مرتفعة في دبي وأبوظبي”، قال حمزة دويك، رئيس التداول (MENA)، بنك ساكسو، لصحيفة خليج تايمز.