"المركزي الإماراتي" يخفض أسعار الفائدة القياسية
من المحتمل أن يستمتع المستهلكون في الإمارات بتكاليف اقتراض أقل قريبًا حيث خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار الفائدة القياسية يوم الأربعاء.
في بيان، أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه قرر خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (ODF) بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.90 في المائة إلى 3.65 في المائة، اعتبارًا من يوم الخميس.
تم اتخاذ هذا القرار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عن خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB) بمقدار 25 نقطة أساس.
كما قرر البنك المركزي الإماراتي الحفاظ على سعر الفائدة المطبق على الاقتراض قصير الأجل من البنك المركزي الإماراتي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لجميع التسهيلات الائتمانية الدائمة.
نظرًا لأن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي، فإن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عادة ما يعكس تحركات السياسة النقدية الأمريكية، مما يعني أن تكاليف الاقتراض المحلية ستنخفض أكثر. تتراوح أسعار الرهن العقاري في الإمارات حاليًا بين 3.49 في المائة و4.75 في المائة، بينما تتراوح القروض الشخصية بين 3 في المائة و9 في المائة، مع عروض تصل إلى 2.59 في المائة للملفات المتميزة. “بعد الخفض، من المتوقع أن تتحرك أسعار الرهن العقاري الثابتة نحو 3.75 في المائة–4.25 في المائة، وستتعدل الأسعار المتغيرة نحو الانخفاض مع انخفاض EIBOR. بالنسبة للمستهلكين، يترجم هذا إلى توفير كبير: رهن عقاري بقيمة 2 مليون درهم عند 4 في المائة يكلف حوالي 10,550 درهم شهريًا مقارنة بـ 11,700 درهم عند 5 في المائة، بفارق 1,150 درهم شهريًا. تخلق الأسعار المنخفضة فرصًا لإعادة تمويل القروض الحالية بشروط أفضل وتجعل تملك المنازل أكثر جاذبية، خاصة مع بقاء الإيجارات مرتفعة في دبي وأبوظبي”، قال حمزة دويك، رئيس التداول (MENA)، بنك ساكسو، لصحيفة خليج تايمز.
يمثل خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، مما يدفع النطاق المستهدف إلى 3.50 في المائة–3.75 في المائة، نقطة تحول مهمة لاقتصاد الإمارات. “هذا سيعزز فقط نظام الفائدة المنخفضة الذي يؤثر بشكل إيجابي على الأسر والشركات والقطاعات غير النفطية في الاقتصاد لأن ربط الدرهم بالدولار آمن”، قال فيجاي فاليشا، رئيس الاستثمار، Century Financial، لصحيفة خليج تايمز.
هذا هو التخفيض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة لعام 2025، مما يقلل من معدلات الاقتراض الإجمالية بمقدار 75 نقطة أساس. يجلب هذا العديد من الفوائد لسكان الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن يقوى سعر الإيبور لمدة 3 أشهر، الذي يستخدم كمعيار للقروض المنزلية والشخصية، مما يحقق وفورات كبيرة. بالنسبة للقرض المنزلي ذو السعر المتغير المتوسط، الذي يتراوح عادة بين 5.50 في المائة إلى 6.00 في المائة، ومع رأس مال قدره مليون درهم، يمكن للمقترضين توقع وفورات سنوية تتراوح بين 2,500 درهم و3,600 درهم. بالإضافة إلى القروض المنزلية، يظهر قطاع القروض الشخصية بالفعل علامات على الانتعاش، حيث ينمو بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، مع تمرير تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى العملاء من قبل البنوك للمشتريات الكبيرة، والسيارات، والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر تخفيف السياسات النقدية وقودًا قويًا لنمو الطلب المحلي. نتيجة لذلك، بسبب انخفاض تكاليف خدمة الديون، يرتفع الدخل المتاح للأمة، مما يساهم في نمو الإنفاق الاستهلاكي المقدر بنسبة 13 في المائة لعام 2025، وهو أعلى من متوسط النمو المقدر للعالم. قال فاليشا: "إن ضخ الأموال في الاقتصاد يوقظ بالفعل قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، حيث يعيد الجمهور، الذي يشعر بالثقة الكافية، توجيه مدخراته نحو الإنفاق".
فيما يتعلق بصناعة العقارات، يمكن اعتبار تخفيض أسعار الفائدة عامل استقرار ومحفز. من ناحية أخرى، يشجع العرض المتزايد للمنازل، إلى جانب عامل القدرة على تحمل التكاليف، المستأجرين على امتلاك منازلهم. قال فاليشا: "إن الاقتراض الأرخص للمطورين والمستثمرين سيضمن استمرار نشاط صناعة البناء. وفي الوقت نفسه، تستمر مرونة صناعة البنوك. تزيد البنوك من قروضها، مما يحافظ على محرك الائتمان في الاقتصاد".
ومع ذلك، فإن القروض الأرخص ليست مضمونة، كما أكد علي أصغر تمباوالا، المدير المشارك للاستثمارات في مجموعة كلاي. قال: "تسعر البنوك الائتمان بالتجزئة بناءً على ظروف السيولة، والمتطلبات التنظيمية، وتكاليف رأس المال، والمنافسة، والطلب على القروض. لذلك قد يكون تمرير الفوائد تدريجيًا. يستفيد المقترضون الذين لديهم رهون عقارية ذات سعر فائدة متغير وقروض شخصية بشكل أسرع، بينما يستفيد المقترضون ذوو السعر الثابت بشكل رئيسي من خلال خيارات إعادة التمويل". وأضاف أنه على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي يجب أن تدعم، على الهامش، تكاليف الاقتراض المنخفضة في الإمارات العربية المتحدة، فإن وتيرة ومدى التخفيف سيعتمد على مجموعة من العوامل الخاصة بنظام البنوك في الإمارات العربية المتحدة.