"المركزي"يحذر شركة تأمين من انتهاك القوانين واللوائح

أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات، اليوم الاثنين، تحذيراً ضد إحدى شركات التأمين بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود خلل في سياساتها وإجراءاتها التنظيمية.

وأعلنت البنك المركزي أن التحقيق توصل إلى أن شركة التأمين كانت تنتهك "إرشادات البيانات الشخصية" التي تجمعها الشركة لسياسات التأمين.

وحذر شركة التأمين من الاستمرار في مثل هذه الأنشطة دون الكشف عن اسم الشركة، مؤكداً أنه يهدف إلى ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية شفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي في الدولة.

وكان البنك المركزي قد سحب في الشهر الماضي ترخيص شركة "جالاكسي للتأمين" وشطب اسمها من السجل بعد أن كشفت نتائج التحقيقات ضعف الامتثال وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض البنك المركزي الإماراتي عقوبة مالية قدرها 5.8 مليون درهم على أحد البنوك في الدولة، لعدم التزامه بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.