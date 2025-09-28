5 مسارات تجريبية للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة بدبي

وستغطي المسارات ميناء جبل علي، مطار آل مكتوم الدولي، محطة الشحن بالقطارات في ميناء جبل علي، مجمع دبي للاستثمار، ومول ابن بطوطة. وستكون التجارب على هذه المسارات "خاضعة لرقابة دقيقة"، حيث سيتم تشغيل بعضها تحت إشراف سائق سلامة بينما يُخصص البعض الآخر للتشغيل الذاتي بالكامل.