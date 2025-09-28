5 مسارات تجريبية للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة بدبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خمسة مسارات أولية للتشغيل التجريبي للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة في الإمارة، ضمن إطار تنظيمي شامل تمت الموافقة عليه حديثاً.
وستغطي المسارات ميناء جبل علي، مطار آل مكتوم الدولي، محطة الشحن بالقطارات في ميناء جبل علي، مجمع دبي للاستثمار، ومول ابن بطوطة. وستكون التجارب على هذه المسارات "خاضعة لرقابة دقيقة"، حيث سيتم تشغيل بعضها تحت إشراف سائق سلامة بينما يُخصص البعض الآخر للتشغيل الذاتي بالكامل.
يضع الإطار التنظيمي لتشغيل المركبات الثقيلة ذاتية القيادة للنقل اللوجستي معايير تنظيمية لإجراءات الترخيص، وتقييم التجارب التشغيلية، ومتطلبات التكنولوجيا، وغيرها من الشروط لضمان سلامة الطرق.