المرض والاحتيال وسوء الحظ كتبوا قصص مخالفي الإقامة

بالنسبة للخادمة الأوغندية "إي.إس".، كانت المشكلة الصحية هي التي أفسدت خططها. كانت تعمل مع عائلة في الإمارات عندما واجهت مشاكل صحية. "كنت أعمل كخادمة خارجية لعائلة في جميرا عندما أصبت بمشكلة في الأعصاب، مما جعلني غير قادرة على رفع الأشياء الثقيلة. كنت قد عملت معهم لمدة ثمانية أشهر فقط عندما حدث ذلك. انتظروا حتى أتحسن، لكن عندما لم تتحسن حالتي، أرادوا فصلي من العمل."

لم تكن في وضع يسمح لها بالعودة إلى المنزل. "لقد اقترضت المال من الناس للقدوم إلى هنا ولم أتمكن حتى من سداده. كيف يمكنني العودة إلى المنزل؟ كان علي أن أعمل لسداد المال ورعاية أسرتي".