المرض والاحتيال وسوء الحظ كتبوا قصص مخالفي الإقامة

مع بدء الإمارات العربية المتحدة برنامج العفو الذي يستمر شهرين، سارع العديد من المقيمين غير الشرعيين إلى تصحيح وضع تأشيراتهم. وجاءت الحملة متنفساً لهم وسط ظروف صعبة. ولكن كيف وجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف الصعب؟
أجبرت ظروف الحياة السيئة الوافد الهندي علي البالغ من العمر 73 عاماً على القدوم إلى دبي قبل خمس سنوات. قال في حديث لصحيفة الخليج تايمز في مركز آمر في الممزر: "عملت في الإمارات من عام 1992 حتى قبل بضع سنوات. ولكن بعد ذلك تعرض ابني الثاني لحادث أدى إلى حروق شديدة، وكان بحاجة إلى عملية جراحية لاستعادة قدرته على الكلام. لذلك، كان علي العودة إلى الإمارات لكسب المال لإجراء هذه العملية".
وبعد انتهاء صلاحية تأشيرة عمله الأولى كطاهٍ، وظفته عائلة أخرى. وقال علي: "ظل الرجل يقول أن تأشيرتي رُفِضت بسبب سني وأنه يحاول إصلاح الأمر. وبعد عام، طردني، وعندها أدركت أنني تعرضت للخداع. وبحلول ذلك الوقت، كنت قد أصبت بمرض شديد وازدادت لدي أعراض مرض الربو، وكانت هناك أيام كنت أخشى فيها الموت".
كان علي يعمل في وظائف متفرقة وكان يقضي معظم وقته في المسجد. وقال متذكراً: "كانت الأيام القليلة الأولى صعبة للغاية. صحتي تراجعت ولم أتمكن من العمل. لكن كان الله يريني الطريق دائماً، سواء من خلال الناس أو الظروف. لقد تمكنت من البقاء على قيد الحياة، و الآن أريد العودة إلى منزلي ورؤية أهلي".
ضحك عندما سئل عما إذا كان بإمكانه إجراء عملية جراحية لابنه. وقال: "لا أملك في جيبي سوى 10 دراهم. قام مركز آمر بإعفائي من رسوم الطلب البالغة 20 درهماً . كيف سأحصل على المال اللازم لإجراء عملية جراحية لابني؟ لكنني أثق في أن الله سيرشدني إلى الطريق الصحيح".
تم إصدار تصريح خروج لعلي يوم الثلاثاء، وقدمت له مجموعة من مسؤولي العلاقات العامة تسمى "جمعية برو المتحدة" تذكرة مجانية للعودة إلى وطنه.
بالنسبة للخادمة الأوغندية "إي.إس".، كانت المشكلة الصحية هي التي أفسدت خططها. كانت تعمل مع عائلة في الإمارات عندما واجهت مشاكل صحية. "كنت أعمل كخادمة خارجية لعائلة في جميرا عندما أصبت بمشكلة في الأعصاب، مما جعلني غير قادرة على رفع الأشياء الثقيلة. كنت قد عملت معهم لمدة ثمانية أشهر فقط عندما حدث ذلك. انتظروا حتى أتحسن، لكن عندما لم تتحسن حالتي، أرادوا فصلي من العمل."
لم تكن في وضع يسمح لها بالعودة إلى المنزل. "لقد اقترضت المال من الناس للقدوم إلى هنا ولم أتمكن حتى من سداده. كيف يمكنني العودة إلى المنزل؟ كان علي أن أعمل لسداد المال ورعاية أسرتي".
لقد أمضت الأشهر القليلة التالية في العمل كخادمة بدوام جزئي. واعترفت قائلة: "لقد كان الأمر مرهقاً. كنت أشعر دائماً بالتوتر بسبب كوني وافدة غير شرعية، كنت أشعر بالتوتر في كل مرة تمر فيها سيارة شرطة. لم أكن أذهب أبداً إلى الأماكن المزدحمة خوفاً من القبض علي. كان أصدقائي يدعونني إلى الحفلات في الليل وإلى مراكز التسوق، لكنني كنت أرفض دائماً. كان الأمر أشبه بالعيش مثل الظل".
والآن، تستطيع أن تسوي وضعها بعد عامين من وصولها إلى البلاد. وتقول: "أريد أن أجد عملاً، ولكنني أدرك أن الأمر صعب، ولكنني أؤمن بالله، وآمل أن أتمكن من البقاء. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى الوطن وأحاول العودة".
كان الوافد الهندي "أر. كي". يعمل في أحد البنوك عندما فقد جواز سفره. وقال: "لسوء الحظ، كان ذلك أيضاً في نفس الوقت الذي انتهت فيه صلاحية تأشيرتي. حاولت التقدم بطلب للحصول على جواز السفر، لكنهم كانوا بحاجة إلى تأشيرة الإقامة الخاصة بي. بحلول ذلك الوقت، كنت في وضع الفرار. ظللت أتنقل من قسم إلى آخر طلباً للمساعدة".
يجد أر. كي. صعوبة في تصديق أنه مقيم بشكل غير قانوني , يقول: "من خلال عملي كنت على دراية جيدة بالإجراءات الحكومية وكنت استخدم بانتظام موقعي الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية و الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي . كنت أعرف أشخاصاً يمكنهم المساعدة ولكن في ظروفي الخاصة، لم يكن أحد قادراً على مساعدتي، لقد مرت ستة أشهر الآن، وأنا سعيد جداً بهذا العفو".
لقد حصل الآن على عرض عمل من بنك آخر لوظيفة مماثلة لتلك التي عمل بها سابقاً، يقول: "ومع ذلك، للحصول على وظيفة في أحد البنوك، أحتاج إلى تسوية وضع تأشيرتي، ما زلت غير متأكد من المكان الذي أذهب إليه وماذا أفعل. لقد زرت مركز "آمر"، لكنهم لم يتمكنوا من مساعدتي. لست متأكداً مما إذا كان علي الذهاب إلى مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو القنصلية الهندية بعد ذلك."
بالنسبة للزوجين الفلبينيين "إل.إم". و"كي.إم."، كان الشيك المرتجع وعدم سداد أقساط بطاقات الائتمان هو السبب وراء إقامتهما غير القانونية. كان الزوجان يديران شركة لتنظيم الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة، وكانا يعيشان حياة طيبة حتى اختلس أحد الموظفين المال وهرب.
"لقد ذهبت سنوات من العمل الشاق أدراج الرياح"، هكذا قال إل.إم.:"بصرف النظر عن العواقب المالية، كان للحادث تأثير نفسي علينا. لقد تحطمت قلوبنا، واستغرق الأمر عدة أشهر للتعافي من ذلك. وبحلول ذلك الوقت، بدأ المقاولون والبنوك في الاتصال بنا. لقد استنفدنا الحد الأقصى من بطاقات الائتمان الخاصة بنا، ولم تصلنا أي أموال من أي مكان لأن المقاولين رفضوا العمل معنا حتى نقوم بتسديد مستحقاتهم".
وفي النهاية، عندما أودع أحد المقاولين شيكاً، واجه الزوجان قضية شيك مرتجع بالإضافة إلى عدم سداد فواتير بطاقات الائتمان. وقال إل.إم.: "نحاول الآن العثور على عمل خلال فترة العفو حتى نتمكن من سداد ديوننا، ونأمل أن نتمكن من العثور على وظيفة ما".