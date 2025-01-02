المرحلة الثانية من حظر البلاستيك بدبي ترفع تكاليف المطاعم

قالت فاطمة أرزو، المديرة الإدارية لمطعم لالوما، إن إيجاد حلول بديلة كان أمرًا صعبًا. وأضافت: "هناك توافر محدود في السوق وقد يكون هذا أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. والبدائل أكثر تكلفة بشكل كبير من الخيارات الحالية، لذا فإننا نبحث عن استراتيجيات شراء أخرى".