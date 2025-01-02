المرحلة الثانية من حظر البلاستيك بدبي ترفع تكاليف المطاعم
تتوقع المطاعم والمقاهي في دبي ارتفاع تكاليفها بعد بدء التنفيذ التدريجي لحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الأول من يناير 2025. وهذه هي المرحلة الثانية من القرار التنفيذي لحظر المنتجات ذات الاستخدام الواحد في دبي بشكل كامل، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه بالكامل بحلول الأول من يونيو 2025.
وقال شيجيل حسين، مالك مجموعة مطاعم زمزم ماندي: "نحن ننتظر توضيحات من البلدية حول كيفية تطبيق ذلك، ولكن في الوقت نفسه بدأنا في إجراء التغييرات. لقد قمنا باستبدال أغطية الطاولات البلاستيكية بأغطية ورقية على الطاولات. بالنسبة لمنطقة الجلوس في المجلس، هذا غير ممكن لأن لدينا سجادًا تحتها. ما زلنا نستكشف البدائل التي يمكن استخدامها لذلك".
وأضاف أنه يتوقع ارتفاع التكاليف. وقال: "تبلغ تكلفة أغطية الطاولات المصنوعة من الورق ضعف تكلفة الأغطية البلاستيكية. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل لدينا، وقد نضطر إلى نقل بعض هذه التكاليف إلى العملاء".
وتشمل المرحلة الثانية من الحظر حاويات الطعام المصنوعة من مادة البوليسترين وكذلك المصاصات البلاستيكية، وأدوات التحريك، وأغطية الطاولات، ومسحات القطن. وتضمنت القائمة بدائل تشمل أغطية الطاولات المصنوعة من الخيزران، ومسحات القطن الخشبية، والمصاصات الزجاجية، على موقع بلدية دبي.
ومن بين بعض الاستثناءات لهذه القاعدة القش البلاستيكي الذي يأتي مع عبوات المشروبات، وصواني البوليسترين لمنتجات اللحوم المعبأة والمعدات الطبية.
لقد قامت شركة Hotpack Global المصنعة للتغليف بتحويل "96 بالمائة" من مجموعة منتجاتها إلى "قابلة لإعادة التدوير أو التحلل البيولوجي أو التحويل إلى سماد" لتلبية الطلب. قال الدكتور مايك تشيثام، مدير الأعمال العالمية ورئيس الاستدامة في شركة Hotpack Global: "لدينا مجموعة واسعة من البدائل البيئية التي تشمل الورق والكرتون والنباتات والبدائل القابلة للتحلل البيولوجي والتحويل إلى سماد".
"هناك أيضًا العديد من البوليمرات الحيوية الجديدة المثيرة والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها والتي نخطط لاقتراحها كبدائل مناسبة منخفضة الكربون."
التحول إلى البدائل
وقد بدأت العديد من الشركات بالفعل في التحول إلى البدائل. وقالت سوميا جين، الرئيسة التنفيذية لشركة شاتوري جالي: "لقد قمنا بإزالة أغطية الطاولات البلاستيكية تمامًا، واستخدام الورق أو البلاستيك القابل لإعادة التدوير. كما نستخدم أكياس حمل غير منسوجة وقابلة للتحلل البيولوجي والتي يمكن إعادة استخدامها أكثر من 20 مرة".
وقال أصحاب أعمال آخرون إنهم يقومون بتغييرات. وقال إيتي باسين، المدير التنفيذي لمطاعم دابا لين: "نحن نتطلع إلى التحول إلى أدوات المائدة الخشبية من البلاستيكية. ومع ذلك، هناك فرق لا يقل عن 7 في المائة من حيث التكلفة".
قالت فاطمة أرزو، المديرة الإدارية لمطعم لالوما، إن إيجاد حلول بديلة كان أمرًا صعبًا. وأضافت: "هناك توافر محدود في السوق وقد يكون هذا أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. والبدائل أكثر تكلفة بشكل كبير من الخيارات الحالية، لذا فإننا نبحث عن استراتيجيات شراء أخرى".
وأضافت سوميا أن هذا الأمر سيؤثر على الصناعة. وقالت: "المطاعم لديها بالفعل تكاليف ثابتة عالية جدًا وهوامش صغيرة. وعندما ترتفع تكلفة المواد الخام، نادرًا ما تتمكن المطاعم من نقلها إلى العملاء في شكل زيادة في أسعار القائمة. لذلك عادة ما تتقلص هوامشها بشكل أكبر".
ارتفاع الطلب قريبا
وبحسب إيتي، فإن زيادة تبني البدائل من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكلفتها. وقال: "إذا أصبح الأمر إلزاميًا في كل مكان، فسوف نشهد تبنيًا جماعيًا من شأنه أن يؤثر بالتأكيد على التكلفة الإجمالية".
ويتفق شيجيل مع هذا الرأي، حيث يقول: "عندما يرتفع الطلب، يصبح بوسع الشركات المصنعة الإنتاج بكميات كبيرة. وهذا من شأنه أن يخفض تكاليفها، وسوف يستفيد الجميع على قدم المساواة. لذا أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ بالكامل، سوف تنخفض أسعار البدائل أيضًا".
بحلول الأول من يناير 2026، سيتم أيضًا حظر استخدام الأكواب والأغطية والحاويات وأدوات المائدة والأطباق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأضاف الدكتور مايك أن شركة هوتباك تحاول "دعم العملاء الحاليين والجدد" بـ "منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية" حتى يمكن أن يكون التحول سلسًا.