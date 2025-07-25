المراكز التجارية صالات رياضية مكيفة في "دبي مالاثون"

تم إطلاق مبادرة لياقة بدنية جديدة لسكان دبي الذين يسعون إلى زيادة نشاطهم البدني وتسجيل خطواتهم اليومية مع تفادي حرارة الصيف. أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس 24 يوليو، مبادرة "دبي مولاثون"، التي تحوّل مراكز التسوق الكبرى في المدينة إلى مسارات رياضية مغلقة.

كجزء من أهداف جدول دبي الاجتماعي "Dubai Social Agenda" والمستهدفة في خطة D33، أُطلقت هذه المبادرة طوال شهر أغسطس، حيث يمكن للمقيمين الذهاب إلى المولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 صباحًا.

سيتم تخصيص مسارات مجهزة بالكامل للمشي والجري داخل سبعة من المراكز التجارية الرئيسية: دبي مول، دبي هيلز مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات، دبي مارينا مول، وسبرينغز سوق.

حث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجميع على "اتباع أسلوب حياة نشط وصحي بسهولة وأمان خلال فترة الصباح طوال شهر أغسطس".

تستهدف هذه المبادرة جميع فئات المجتمع: الشباب، كبار السن، المقيمون، الأطفال، وموظفو مراكز التسوق.

وصُممت المبادرة لتشجيع أسلوب حياة نشط في بيئة محفزة وداعمة، إذ تتضمن أدواتٍ تحفيزية مثل أنظمة تتبع اللياقة البدنية، محطات التوعية الصحية، مناطق مخصصة للأطفال، وجلسات تمارين استرخاء وإحماء بإشراف مدربين.

وقال سموالشيخ حمدان:

"اليوم أطلقنا 'دبي مولاثون' — وهي مبادرة تحول مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة إلى مسارات لياقة بدنية مغلقة، تشجع مجتمع دبي على مواصلة النشاط براحة وأمان أثناء ساعات الصباح طوال أغسطس. هي فكرة بسيطة وهدفها كبير: جلب الصحة والنشاط إلى الفضاءات اليومية المألوفة ضمن المجتمع".

ودعا الجمهور للمشاركة، مؤكدًا أنها وسيلة سهلة وميسرة لاكتساب عادات أكثر صحية، وتعزيز التفاعل المجتمعي، قائلاً: "نريد من الجميع في دبي أن يشعروا بقدرتهم على البقاء نشطين ومفعمين بالحياة في أماكن ترحب باحتياجاتهم وتضع الناس والعائلات في قلب خطط التنمية". وأضاف: "كل خطوة تخطوها تقترب بنا نحو دبي أكثر صحة. هذه رحلة جماعية؛ كلنا شركاء في جعل مدينتنا أفضل مكان للعيش والعمل والزيارة في العالم".

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