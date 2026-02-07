المرأة الإماراتية تقود دفة التحكيم في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"

المدينة التدريبية بالروية في نقلة نوعية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية، فرضت المرأة الإماراتية بصمتها في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، حيث برزت الملازم ميثاء محمد سيف والرقيب أول فاطمة علي البندري ضمن طاقم التحكيم الدولي. وتأتي هذه المشاركة بعد سلسلة من التأهيلات العالمية شملت دورات تخصصية في جنوب أفريقيا وورش عمل مكثفة في قوانين السلامة العسكرية ونظم الجزاءات، مما وضعهن في قلب المسؤولية لضمان دقة القرارات وعدالة المنافسة في الميدان.
بنت الإمارات.. دقة في التحكيم وحزم في الميدان
وفي سابقة تعزز مكانة الكوادر الوطنية، برزت الملازم ميثاء محمد سيف والرقيب أول فاطمة علي البندري ضمن طاقم التحكيم الدولي المكون من 35 خبيراً.
وعن هذه التجربة، صرحت الملازم ميثاء محمد سيف قائلة: "إن تواجدي اليوم كحكم دولي معتمد في هذا الحدث العالمي هو تكليف قبل أن يكون تشريفاً، فنحن مؤتمنون على تحقيق العدل المطلق والدقة المتناهية في كل قرار، حيث إن الفوارق بين الفرق قد تُحسم بجزء من الثانية، ومشاركتي تعكس طموح المرأة الإماراتية التي لا تعرف حدوداً وقدرتها على التميز في الميادين العسكرية".
من جانبها أكدت الرقيب أول فاطمة البندري على ثقل المسؤولية الميدانية بقولها: "في تحدٍ يستخدم أسلحة حقيقية ومعدات عسكرية، تصبح سلامة المشاركين أولويتنا القصوى، حيث يبدأ واجبي من تأمين الميدان وتطبيق اللوائح ونظام الجزاءات بحزم. لقد حظينا بتشجيع كبير من الفرق الدولية، ونحن هنا لنؤكد أن المرأة الإماراتية حاضرة بقوة، واثقة من قدراتها، ومتمكنة من أدواتها القيادية في أصعب الظروف".
روسيا تقتنص أولى الألقاب التمهيدية في "الدراجات الجبلية"
وعلى صعيد النتائج الميدانية، نجح فريق "مالاخيت 4" الروسي في انتزاع المركز الأول في مسابقة الدراجات الجبلية التمهيدية التي أقيمت قبيل الانطلاق الرسمي للتحديات الخمسة. واتسمت المسابقة بندية عالية على مسار متعرج بطول 1.35 كم، تضمن دمج مهارات القيادة الجبلية مع الرماية الدقيقة، حيث حلّ فريق "كاز سوات د" الكازاخستاني وصيفاً، فيما جاءت وكالة الحماية الخاصة المنغولية في المركز الثالث، مما أعطى مؤشراً مبكراً على شدة التنافس المتوقع في الأيام المقبلة.
استنفار صيني للدفاع عن اللقب وتطلعات عالمية
وفي سياق التحضيرات الدولية، أكدت السيدة "أو بوكيان"، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، جاهزية ستة فرق من نخبة الوحدات التكتيكية الصينية، من بينها فريقان نسائيان، للحفاظ على لقب البطولة الذي حققته الصين في النسخة الماضية. وأوضحت أن هذه الفرق مرت بتصفيات وطنية قاسية شملت 48 فريقاً لاختيار الأفضل لتمثيل الصين في دبي. ومن جانبه، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة، أن التحدي يتجاوز كونه مسابقة ليصل إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات الأمنية وقياس الجاهزية في التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة.
فعاليات مصاحبة وأجواء عائلية في "أمنكم سعادتنا"
وإلى جانب الشق العسكري، فتحت اللجنة المنظمة الأبواب أمام الجمهور للاستمتاع بفعاليات معرض "أمنكم سعادتنا" ومتابعة البث المباشر من المركز الإعلامي، مع توفير مناطق ترفيهية ومطاعم تناسب العائلات. ويهدف هذا الجانب المجتمعي إلى تقريب الصورة للجمهور حول تضحيات وجهود الوحدات الخاصة، في ظل أجواء حماسية تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تتنوع التحديات بين الهجوم، وإنقاذ الرهائن، وتحديات البرج والموانع، لتحديد هوية بطل النسخة السابعة.