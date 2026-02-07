المرأة الإماراتية تقود دفة التحكيم في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"

وفي سياق التحضيرات الدولية، أكدت السيدة "أو بوكيان"، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، جاهزية ستة فرق من نخبة الوحدات التكتيكية الصينية، من بينها فريقان نسائيان، للحفاظ على لقب البطولة الذي حققته الصين في النسخة الماضية. وأوضحت أن هذه الفرق مرت بتصفيات وطنية قاسية شملت 48 فريقاً لاختيار الأفضل لتمثيل الصين في دبي. ومن جانبه، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة، أن التحدي يتجاوز كونه مسابقة ليصل إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات الأمنية وقياس الجاهزية في التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة.