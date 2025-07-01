"المدرسة في صندوق": مزود تعليم إماراتي يطلق نموذجاً لفصول دراسية للمستقبل

في خطوة من شأنها إعادة تشكيل طريقة بناء وتشغيل المدارس حول العالم، أطلق مزود تعليمي مقره الإمارات مبادرة جديدة توفر تعلمًا عالميًا للمجتمعات من خلال حل مدرسي كامل وجاهز للاستخدام.

المشروع الجديد، "جيمس لإدارة المدارس" (GSM)، يقدم لشركائه حزمة شاملة تغطي كل شيء بدءًا من تصميم المدرسة وتطوير المناهج الدراسية وحتى توظيف المعلمين وتدريبهم، والعمليات اليومية، ودمج التكنولوجيا، وسلامة الطلاب.

إطلاق سريع للمدارس الجديدة بنموذج "ASPIRE"

في صميم "جيمس لإدارة المدارس" يكمن نموذج ASPIRE — وهو نهج مرن "للمدرسة في صندوق" (School-in-a-box) قائم على مبدأ "التوصيل والتشغيل" (plug-and-play)، تم تطويره بواسطة نخبة المعلمين في GEMS.

صُمم هذا النموذج لتسريع إطلاق المدارس الجديدة أو الارتقاء بالمدارس القائمة لتلبية أعلى المعايير الدولية، مع البقاء مستجيبًا للثقافة المحلية واحتياجات المجتمع.

تعمل "جيمس لإدارة المدارس" بالشراكة مع الحكومات، والمستثمرين، والمطورين، والمجموعات المدرسية، والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وهي تجري بالفعل محادثات متقدمة مع عملاء في ثمانية أسواق دولية.

تهدف الشركة إلى تقديم نماذج مرنة وعقود مخصصة لتلبية اللوائح والثقافات والأهداف التعليمية المحددة، بدءًا من المدارس المرموقة في العواصم وصولاً إلى المدارس المجتمعية ذات التكلفة المعقولة في المناطق المحرومة.

يتضمن كل نموذج خططًا للمناهج الدراسية، وتوجيهات معمارية، وعمليات توظيف وتدريب، وبنية تحتية تكنولوجية، ومئات من أنظمة وعمليات التشغيل المطورة مسبقًا.

في حفل الإطلاق العالمي الافتراضي لـ "جيمس لإدارة المدارس" يوم الاثنين، قال روبرت تارن، العضو المنتدب لشركة "جيمس لإدارة المدارس": "نحن نعمل مع شركاء يرغبون في أكثر من مجرد مدارس جيدة – إنهم يريدون مدارس تحدد المعايير. تقدم جيمس لإدارة المدارس القوة الكاملة لمنظومة GEMS – من المعلمين المتميزين وأفضل الممارسات العالمية إلى نماذج متكاملة ومحددة التكلفة."

وأضاف: "سواء كنت حكومة، أو مطورًا، أو مجموعة مدرسية تسعى إلى التوسع أو تحسين النتائج، فنحن مستعدون لمساعدتك على تحقيق ذلك."

وتابع: "غالبًا ما يمتلك شركاؤنا الرؤية والموقع ورأس المال – وما يحتاجونه هو الخبرة التعليمية العميقة. وهنا يأتي دور جيمس لإدارة المدارس. لقد قمنا بالتفكير، وبناء النموذج، ويمكننا أن نكون مستعدين لافتتاح مدرسة عالية التأثير – مع الفريق المناسب، والأنظمة، والطلاب في غضون 12 شهرًا فقط."

التكيف مع الاحتياجات المحلية ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للشركاء الاختيار من بين نماذج متعددة ومتوافقة مع المناهج الدراسية – بدءًا من المدارس البريطانية أو الأمريكية المتميزة وصولاً إلى المدارس الهندية أو مدارس البكالوريا الدولية (IB) ذات الفئة المتوسطة – يمكن تخصيص كل منها ليناسب المشهد الاجتماعي والتنظيمي والمالي للموقع.

بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة، سيتم أيضًا توفير عقود تحسين مخصصة للمؤسسات والأنظمة التعليمية القائمة. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المدارس على التوسع، وتحسين العمليات، والاستفادة من قوة الشراء وتوفير التكاليف لدى GEMS.

أكد أعضاء آخرون من القيادة العليا أنه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع". فبينما يمكن تنفيذ أنظمة مثبتة، يعتمد النجاح على تكييف هذه الأطر مع الاحتياجات المحلية وأساليب القيادة.

قال هارديك شاه، المدير التجاري والمالي لشركة "جيمس لإدارة المدارس": "سيكون النهج مختلفًا جدًا للمدارس المختلفة، سواء كنا نتعامل مع مدرسة متوسطة السوق، أو متوسطة السوق بالإضافة إلى، أو مدرسة متميزة، ونتعامل أيضًا مع مناطق جغرافية مختلفة. نحن نتعامل مع أي مكان بين الشرق الأوسط، أمريكا الجنوبية، وما إلى ذلك. لذلك، سيكون النهج فريدًا ومختلفًا جدًا لكل مستثمر، وستعتمد الرسوم على ذلك أيضًا."

في الوقت نفسه، يعطي هذا النموذج الأولوية لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأضاف تارن: "لدينا فريق ضخم وقدرة كبيرة. الأنظمة والعمليات لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية، وخاصة الأطفال الأكثر ضعفًا... ستكون في صدارة ومركز نموذج "المدرسة في صندوق". لذلك، كل شيء بدءًا من تدريب الموظفين حول موجات التدخل، ورسم خرائط توفير الخدمات للأطفال سيكون شيئًا نفخر بتغطيته، وشيء شخصي جدًا وشغوف لعدد من أعضاء فريقي."

وأضاف صني فاركي، رئيس ومؤسس GEMS Education: "كل طفل يستحق الحصول على تعليم عالمي المستوى، بغض النظر عن مكانه. جيمس لإدارة المدارس هي كيف نشارك إرثنا، خبرتنا، وإيماننا بقوة التعليم في تغيير الحياة مع شركاء يشاركوننا رؤيتنا. معًا، سنبني مدارس تشكل ليس فقط المستقبل، بل الأمم."