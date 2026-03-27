المدارس وأولياء الأمور في الإمارات يعبرون "منخفض الأزمات" بنضج رقمي

عندما انتقلت المدارس في أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى التعلم عن بُعد في 2 مارس 2026 بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، كان الانتقال أكثر سلاسة بكثير. وعلى عكس ما حدث في أوائل عام 2020، عندما دُفع أولياء الأمور إلى دور "المعلمين المساعدين" بين عشية وضحاها، لم تبدُ المنازل كفصول دراسية تسودها الفوضى.

في ذلك الوقت (2020)، كانت العائلات توفق بين جداول العمل من المنزل، وعانى الطلاب مع منصات رقمية غير مألوفة، وتسابق المعلمون للتكيف مع الوضع.

اليوم، وبعد مرور خمس سنوات، تقول المدارس وأولياء الأمور إن التجربة أفضل بكثير. فالمؤسسات في الإمارات الآن أكثر استعداداً بمراحل، مع منصات رقمية تعمل بسلاسة ودروس مصممة لإشراك الطلاب مع دعم صحتهم النفسية وسلامتهم.

تطور الأنظمة

تحدثنا مع تربويين وأطباء نفسيين وأولياء أمور لاستكشاف كيف تطور التعلم عبر الإنترنت، والدروس المستفادة من "كوفيد"، وكيف يمكن للعائلات مساعدة الأطفال على الازدهار في التعليم عبر الإنترنت اليوم. لم يعد أولياء الأمور يبحرون في حالة عدم اليقين بمفردهم، بل أصبحوا شركاء في نظام بُني لدعم الأطفال والعائلات على حد سواء.

وتسليطاً للضوء على هذا التطور، أشارت نرجس خامباتا – مديرة ورئيسة تنفيذية لأكاديمية جيمس مودرن ونائبة رئيس التعليم في "جيمس للتعليم" – إلى التحول في أساليب التعلم قائلة: "هناك أيضاً تحول قوي نحو التعلم المدمج، حيث تعمل أنماط التعلم المختلفة معاً. لقد خلقت البيئات عبر الإنترنت أشكالاً جديدة من الاحتواء؛ فالطلاب الذين كانوا أكثر هدوءاً في الفصول الدراسية المادية غالباً ما يشاركون بثقة أكبر في المناقشات الرقمية".

كيف أدارت المدارس التحول المفاجئ خلال كوفيد؟

كان الانتقال للتعلم عبر الإنترنت منطقة غير مستكشفة للجميع، من المعلمين إلى قادة المدارس.

يتذكر بريندن أوينز، معلم الحوسبة ورئيس التعلم الرقمي في مدرسة دبي البريطانية بجميرا بارك:

"بالنظر إلى أوائل عام 2020، كان أحد أكبر التحديات هو أننا كنا نتعلم في الوقت الفعلي. لم يكن هناك مخطط عالمي موحد. كانت ثقة الموظفين في التكنولوجيا التعليمية (EdTech) متفاوتة، والأنظمة كانت في طور الظهور، وكان هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين. اليوم، الفرق في مدارس 'تعليم' (Taaleem) كبير جداً؛ فالعديد من الأنظمة التي تم تطويرها خلال كوفيد أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من الممارسة اليومية".

وتضيف أندريا هيغينز، نائبة مدير مدرسة "سانمارك":

"الغالبية العظمى من التربويين لم يتم تدريبهم على التدريس عبر الإنترنت، لذا كان هناك ضغط مفهوم بينما كانت المدارس تبني أنظمة جديدة بسرعة وتدعم الموظفين للتكيف تقريباً بين عشية وضحاها. اليوم، أصبح المعلمون أكثر ثقة وقدرة، والمدارس لديها بالفعل أنظمة قوية قائمة".

كيف تحسن التعلم عبر الإنترنت منذ الجائحة؟

أدت دروس كوفيد إلى تحسينات كبرى في كل من التدريس والتعلم.

يوضح ديفيد ويليامز، من مدرسة ريجنت الدولية التابعة لـ "فورتيس للتعليم":

"أحد أهم الدروس كان الحاجة إلى دعم كل من التقدم الأكاديمي والسلامة النفسية. الطلاب لديهم الآن أنظمة أوضح للبقاء على اتصال بالتعلم وبمجتمع المدرسة. توفر عمليات التحقق المنتظمة والجداول المنظمة والتواصل المستمر مع العائلات حالة من الاستقرار".

كما يشير التربويون إلى أن الاستراتيجيات الرقمية التي تم تطويرها أثناء الجائحة أصبحت الآن جزءاً من الممارسة اليومية:

قال الدكتور جينتو سيباستيان، مدير مدرسة أبل الدولية: "لقد مكن التكامل الفعال للأدوات الرقمية من تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي، وتدريس متمايز، ومسارات تعلم مخصصة. استراتيجيات مثل 'التعلم المقلوب'، وحل المشكلات التعاوني، والتقييم التكويني المستمر أصبحت الآن ممارسات قياسية. كما يتزايد استخدام المعلمين لتحليلات البيانات من المنصات الرقمية لتوجيه التدريس، وتحديد فجوات التعلم، وتنفيذ التدخلات المستهدفة".

أصبحت "الألعاب" (Gamification) أيضاً أداة قوية لتحفيز الطلاب. توضح أندريا هيغينز:

"عند استخدامها بشكل هادف، تكمل 'الألعاب' التدريس عالي الجودة. الأطفال مدفوعون بطبيعتهم بالتحدي والمنافسة، ونحن نستغل ذلك من خلال الاختبارات، والتحديات الموقوتة، والمهام الجماعية. لقد تحول التركيز من مجرد تقديم المحتوى عبر الإنترنت إلى تصميم تجارب تعلم تفاعلية واستجابية ومتجذرة في أصول تربوية قوية".

كيف تدعم المدارس السلامة العاطفية للطلاب؟

أصبح الدعم النفسي والعاطفي مركزياً في التعلم عبر الإنترنت. تنفذ العديد من المدارس روتينات يومية لمساعدة الطلاب على الشعور بالاتصال والدعم، بما في ذلك عمليات التحقق (Check-ins) في بداية ونهاية اليوم واستخدام أدوات مثل "Teams Reflect" لمراقبة الحالة النفسية.

ويسلط ديفيد ويليامز الضوء على دعم الموظفين:

"بالنسبة للمعلمين، هناك وعي أكبر بعبء العمل والسلامة النفسية. وتضمن فرق القيادة أن التوقعات واقعية وأن الدعم متاح عند الحاجة".

ويضيف الطبيب النفسي الدكتور شاجو جورج من المستشفى الدولي الحديث بدبي ملاحظة تحذيرية:

"بينما قد يبدو الأطفال اليوم أكثر تكيفاً مع التعلم الرقمي، إلا أن هناك آثاراً متبقية—مثل تراجع فترات الانتباه، وانخفاض القدرة على تحمل الملل، والاعتماد على التحفيز الفوري. يجب على الآباء والمعلمين إعطاء الأولوية للجداول المنظمة التي تفصل بين التعلم، ووقت الشاشة، والأنشطة غير المتصلة بالإنترنت. الحركة البدنية، والتفاعل الاجتماعي وجهاً لوجه، واللعب الإبداعي هي أمور أساسية".

ما هو الفرق الرئيسي الذي يلمسه أولياء الأمور؟

بالنسبة للعديد من العائلات، التباين واضح.

تشارك آنا روسو، مقيمة مولدافية، تجربتها:

"التعلم عن بُعد لم يكن سهلاً على عائلتنا مثل كثيرين آخرين. عندما تم تقديمه لأول مرة خلال الجائحة، كان مصحوباً بالتوتر والتوفيق بين الجداول والتعديلات المستمرة. ولكن مع مرور الوقت، انتقلنا من مجرد التفاعل مع التحديات إلى التعامل معها بمزيد من الثقة والتنظيم. المدارس والعائلات على حد سواء الآن أكثر استعداداً، وما كان يشعرنا بالإرهاق سابقاً أصبح جزءاً أكثر مرونة ودعماً من التعليم. لقد كبر ابني من خلال هذه الرحلة—أصبح أكثر استقلالاً، وتعلم الأطفال كيفية التنقل عبر المنصات بأنفسهم".

وتتذكر عائشة خان، وهي أم لطفلين، الفوضى الأولى:

"عندما انتقلت المدارس لأول مرة عبر الإنترنت في 2020، شعرت بالفوضى وعدم اليقين. كان الأطفال يدرسون، وكنت أنا وزوجي نعمل من المنزل—كنا جميعاً نتعلم أثناء الممارسة. الآن، حتى مع الاضطرابات الناتجة عن الصراع الإقليمي، التجربة مختلفة تماماً. هناك المزيد من التنظيم، وتواصل أوضح، ودعم أفضل من المدارس. كأولياء أمور، لسنا في حالة تخبط كما كنا قبل خمس سنوات. الأمر لا يزال غير سهل، لكنه يبدو أكثر قابلية للإدارة بكثير".

كيف يمكن لأولياء الأمور مساعدة أطفالهم على النجاح؟

يقترح الخبراء ثلاث استراتيجيات رئيسية:

الروتين والنظام: حدد أوقاتاً واضحة لبدء ونهاية التعلم، وجدول فترات الراحة، وافصل بين الأنشطة المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة به. المشاركة النشطة: شجع الأطفال على المشاركة الكاملة، ومناقشة نقاط التعلم، واستخدام المنصات التعاونية. التوازن والسلامة النفسية: تأكد من ممارسة النشاط البدني المنتظم، والتفاعل الاجتماعي، واللعب الإبداعي لتعويض وقت الشاشة.

ويلخص الدكتور شاجو جورج ذلك بقوله:

"الأطفال يبحرون في بيئات هجينة ومع ذلك لا يزالون يعانون من التنظيم العاطفي، والثقة الاجتماعية، والتركيز. لذا فإن الجداول المنظمة والأنشطة المتنوعة ضرورية".