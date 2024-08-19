المدارس تستعد لاستقبال الطلاب ببرامج تدريبية وخطط جديدة

إن التحدي الأكبر بالنسبة لها هو وضع روتين للطلاب. وقالت: "خلال الصيف، لا يتبع معظم الأطفال روتيناً معيناُ وهذا يؤثر على قدرتهم للتعود على المدرسة، لذا نطلب من الآباء البدء في تأسيس روتين العودة إلى المدرسة قبل أسبوع على الأقل من بدء المدرسة. وبعد بدء العام الدراسي الجديد عليهم تناول الإفطار مع الطفل في الصباح واتباع روتين قبل المدرسة حتى لا يكونوا في عجلة من أمرهم للخروج بعد وقت قصير من استيقاظهم".