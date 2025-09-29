المدارس الحكومية تعتمد جداول جديدة للحصص والغياب في الإمارات

هل كانت هناك شائعات حول تغيير ساعات الدراسة في وزارة التعليم؟

قبل عودة الطلاب إلى المدارس بتاريخ 25 أغسطس، ترددت شائعات تفيد بتغيير أوقات الدوام في المدارس الحكومية. عندها أوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي تغيير في ساعات الدوام على أي مستوى، بما في ذلك رياض الأطفال، وحثت الأهالي على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.

ما هو السبب الرئيسي وراء الجدول الدراسي الجديد؟

وضعت وزارة التربية والتعليم الجدول الجديد لتعزيز الانضباط، والحد من الازدحام المروري حول المدارس، وخلق روتين يومي متوازن للطلاب بمختلف الفئات العمرية.

كيف ستعمل أوقات الدوام المتدرجة؟

سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين — المجموعة الأولى ستبدأ الساعة 7:15 صباحًا وتنتهي حوالي الساعة 2 ظهرًا، بينما تبدأ المجموعة الثانية عند الساعة 8 صباحًا وتنتهي ما بين 2:30 و3:15 عصرًا تبعًا للصف الدراسي. ويساعد ذلك في تقليل الازدحام والتسهيل على الأهالي عند التوصيل والانصراف.