المدارس الحكومية تعتمد جداول جديدة للحصص والغياب في الإمارات

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
ستتّبع كافة المدارس الحكومية في الإمارات الآن الجداول الدراسية المعدلة، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم إرشادات الحضور والغياب للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
تأتي هذه التعديلات لتعزيز الانضباط، وتخفيف الازدحام المروري حول المدارس، وخلق روتين يومي أكثر توازنًا للطلاب.
يُحثّ الأهالي على الاطّلاع جيدًا على الجدول المعدّل لتسهيل عمليات التوصيل الصباحي والانصراف، وتنظيم الروتين الأسبوعي مع استمرار العام الدراسي.
أ. ساعات الدراسة وتحديثات الجدول الزمني
هل كانت هناك شائعات حول تغيير ساعات الدراسة في وزارة التعليم؟
قبل عودة الطلاب إلى المدارس بتاريخ 25 أغسطس، ترددت شائعات تفيد بتغيير أوقات الدوام في المدارس الحكومية. عندها أوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي تغيير في ساعات الدوام على أي مستوى، بما في ذلك رياض الأطفال، وحثت الأهالي على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.
ما هو السبب الرئيسي وراء الجدول الدراسي الجديد؟
وضعت وزارة التربية والتعليم الجدول الجديد لتعزيز الانضباط، والحد من الازدحام المروري حول المدارس، وخلق روتين يومي متوازن للطلاب بمختلف الفئات العمرية.
كيف ستعمل أوقات الدوام المتدرجة؟
سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين — المجموعة الأولى ستبدأ الساعة 7:15 صباحًا وتنتهي حوالي الساعة 2 ظهرًا، بينما تبدأ المجموعة الثانية عند الساعة 8 صباحًا وتنتهي ما بين 2:30 و3:15 عصرًا تبعًا للصف الدراسي. ويساعد ذلك في تقليل الازدحام والتسهيل على الأهالي عند التوصيل والانصراف.
هل ستكون ساعات الروضة مختلفة عن باقي المدرسة؟
نعم. تعمل بعض رياض الأطفال من 7:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا من الاثنين إلى الخميس، ومن 7:30 صباحًا حتى 11 صباحًا يوم الجمعة. بينما تتّبع أخرى جدولًا مختلفًا قليلًا حيث تعمل من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا من الاثنين إلى الخميس.
يجب على كل مدرسة أن تقدم ساعات عملها إلى الوزارة عند التأسيس ليتم اعتمادها، مع الإلزام بأن لا تتجاوز ساعات دوام رياض الأطفال أربع ساعات يوميًا.
كم عدد الحصص الأسبوعية وفق الجدول الجديد؟
رياض الأطفال: 24 حصة أسبوعيًا
المرحلة الابتدائية الدنيا (الحلقة الأولى): 32 حصة أسبوعيًا
المرحلتان الابتدائية العليا والثانوية (الحلقة الثانية والثالثة): 36 حصة أسبوعية
مدة كل حصة: 40 إلى 45 دقيقة.
كيف ستؤثر هذه التغييرات على الحافلات المدرسية والنقل؟
تم تنسيق جداول الحافلات بحيث تصل الحافلات التي تخدم أكثر من مدرسة بحلول الساعة 7:45 صباحًا. ومن المتوقع للجداول المتدرجة أن تُخفف من مشكلات الازدحام والوقوف، مما يسهل عمليات التوصيل الصباحي والانصراف.
ماذا عن توقيت يوم الجمعة؟
تماشيًا مع أوقات العمل الوطنية، ستكون ساعات الدوام يوم الجمعة أقصر. على سبيل المثال، ينتهي دوام رياض الأطفال في الساعة 11 صباحًا، بينما تنهي الصفوف الأخرى دوامها أبكر من المعتاد تبعًا للمجموعة.
هل ستكون الصلوات اليومية جزءًا من الجدول الزمني؟
نعم. ستخصص المدارس الحكومية وقتًا يوميًا لأداء الطلاب لصلاة الظهر جماعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القيم والهوية الإسلامية بين الطلاب.
كيف ستنظم المدارس وقت الصلاة خلال اليوم؟
ستوفر المدارس أماكن مخصصة للصلاة، وسيساهم الطلاب أنفسهم في تنظيم المكان. وسيُحدد وقت مخصص لها ضمن اليوم الدراسي، وسيشرف المعلمون على انتقال سلس بحيث لا ينقطع التعليم.
ثانياً: الحضور والغياب
ما هو الحد الأقصى لعدد الغيابات غير المبررة التي يمكن أن يحصل عليها الطالب في عام واحد؟
يمكن للطالب أن يسجل ما يصل إلى خمس غيابات غير مبررة في الفصل الواحد، أو 15 في العام الدراسي الكامل. إذا تجاوز الطالب هذا الحد، فقد يُطلب منه إعادة السنة الدراسية. وتُستثنى من ذلك الطلبة أصحاب الهمم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.
كيف تتعامل الوزارة مع الغيابات التي تقع يوم الجمعة أو أيام العطل الرسمية؟
تُحسب الغيابات في يوم الجمعة أو في الأيام التي تسبق أو تلي العطل الرسمية كغيابين.
ما التدابير التي تتخذها المدارس لدعم الطلاب المعرضين لكثرة الغياب؟
يتعين على المدارس إعداد خطط دعم تتضمن:
جلسات الدعم النفسي والتربوي
التواصل المنتظم مع أولياء الأمور
البرامج التي تشجع على الحضور المستمر
ثالثًا: مقارنة مع المعايير الدولية
رابعًا: ما هي أهمّ الدروس المستفادة للآباء؟
حدود الغياب: خمس غيابات غير مبررة للفصل، 15 في العام. التجاوز قد يؤدي إلى إعادة السنة.
الدعم عند الغياب: توفر المدارس دعمًا نفسيًا وتعليميًا إضافة إلى التواصل مع الأهالي.
ساعات الدوام المتدرجة: تساعد على تقليل الازدحام ومنع الاكتظاظ وتسهيل التوصيل.
جدول رياض الأطفال: ساعات أقصر تعتمد على اللعب ومناسبة للأطفال الصغار.
الفصول الأسبوعية: 24-36 حصة، كل منها 40-45 دقيقة حسب الصف.
جدول يوم الجمعة: تم اختصاره بما يتماشى مع ساعات العمل في عطلة نهاية الأسبوع الوطنية.
الصلاة اليومية: يتم دمجها في اليوم الدراسي مع الحد الأدنى من الاضطراب في التعلم.
*إخلاء مسؤولية: تنويه: قد تختلف جداول المدارس (المبيّنة في الجدول) بحسب الإمارة والصف الدراسي والسياسات الخاصة بكل مدرسة. وتعكس هذه التوقيتات الاتجاهات العامة في المدارس الحكومية بالإمارات والممارسات النموذجية في دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها. ومع ذلك، قد تتباين ساعات الدوام من مدرسة إلى أخرى.