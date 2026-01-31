المحيصنة تحتضن "رواد الأعمال الصغار".. ومحمد بن راشد يشيد بالروح العائلية

في الفيديو، يتجول الشخص الذي يصور من كشك إلى آخر، ويتفاعل بحرارة مع الأطفال، ويسألهم عن أفكارهم ويشتري منتجاتهم.

يعكس نطاق العروض الإبداع والحماس: أطفال يروجون للسترات والملابس، وآخرون يقدمون الوجبات الخفيفة والحلوى والبسكويت المعبأة بعناية في صناديق.

تعرض فتاة صغيرة بفخر كشكها للقرطاسية، المليء بالأقلام وأقلام الرسم ومستلزمات الفن، بينما تدير أخرى كشك عصير الليمون، مرتدية مئزرًا أنيقًا وهي تخدم الزبائن بثقة.

تظهر نكهات الشتاء أيضًا. يحتفل أحد الأولاد بالموسم بتحضير الشوكولاتة الساخنة، ويضع بعناية الكريمة المخفوقة والمارشميلو فوق كل كوب، بينما يقدم رواد أعمال شباب آخرون الكعك الطازج والحلويات.

تُدار الأكشاك، على الرغم من صغر حجمها، بجدية وفخر ملحوظين، مما يمنح الأطفال لمحة عن إدارة الأعمال.

بعيدًا عن التجارة، يدور الحدث بوضوح حول التواصل. يصف الزوار الذين تمت مقابلتهم في الفيديو المبادرة بأنها مبادرة مجتمعية هادفة تتيح للجيران الالتقاء والتفاعل وبناء العلاقات.

يقترح أحد السكان أن يُقام هذا المفهوم بشكل متكرر، خاصة خلال شهر رمضان، عندما تكتسب التجمعات المجتمعية أهمية خاصة.

إضافة إلى الأجواء الاحتفالية، يجذب صف من السيارات الكلاسيكية والقديمة المتوقفة في الأمام الانتباه، ويسعد الأطفال والكبار على حد سواء.

يبدو الحدث وكأنه نزهة عائلية كاملة، جزء منه سوق، وجزء منه تجمع اجتماعي، يقدم شيئًا للآباء والأطفال والزوار من جميع الأعمار.

في رسالته المصاحبة للفيديو، شكر صاحب السموالشيخ محمد بن راشد عائلة لوتاه على تنظيم ما وصفه بـ “مبادرة مجتمعية رائعة” تساعد في تعزيز "روح التواصل والتقارب بين سكان الحي."

كما حث سموه بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة ودبي فارجان على توسيع مبادرات مماثلة في جميع أنحاء الإمارة، مسلطًا الضوء على تأثيرها الإيجابي في تشجيع ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وتعزيز الروابط الأسرية.

واختتم قائلاً: “نحن عائلة واحدة كبيرة في دبي.”