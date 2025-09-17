المحكمة العليا الهندية تمنح شركة فانتارا براءة ذمة وتؤكد امتثالها الكامل للأنظمة
أقرت المحكمة العليا في الهند بنتائج فريق التحقيق الخاص الذي عينته المحكمة، برئاسة القاضي السابق جيه تشيلاميسوار، والذي أعطى شركة فانتارا براءة ذمة بعد تحقيق مستقل.
تم مراجعة مركز فانتارا للإنقاذ وإعادة التأهيل الحيواني الذي صممه أنانت أمباني في جامناجار بولاية جوجارات للتأكد من امتثاله للأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الحياة البرية ورفاهة الحيوان ومعايير الحفاظ عليها.
وقد أجرى فريق التحقيق الخاص، الذي يضم أعضاء بارزين بما في ذلك القاضي راغافيندرا تشوهان (رئيس المحكمة العليا السابق في محكمتي أوتاراخاند وتيلانجانا العليا)، وهيمانت ناجرال، من خدمة التحقيقات الهندية (مفوض الشرطة السابق في مومباي)، وأنيش جوبتا، من مصلحة الضرائب (مفوض إضافي للجمارك)، تقييماً شاملاً للمنشأة.
وقد غطى نطاق التحقيق ما يلي:
اقتناء وإعادة تأهيل الحيوانات من الهند والخارج، وخاصة الفيلة.
الالتزام بقانون حماية الحياة البرية لعام 1972 وقواعد حديقة الحيوان.
الالتزام باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
معايير تربية الحيوانات والرعاية البيطرية ومعايير الرعاية.
مراجعة الوفيات وتقييم الظروف المناخية.
أكد فريق التحقيق الخاص (SIT) في تقريره أن شركة فانتارا قد ضمنت الامتثال الكامل للقوانين واللوائح. وأشاد قاضيا المحكمة العليا، بانكاج ميثال وبراسانا ب. فارال، بنتائج فريق التحقيق الخاص، مشيرين إلى أن الجهات التنظيمية أعربت عن رضاها عن عمليات فانتارا.
وتظل شركة فانتارا ملتزمة بمهمتها في إنقاذ الحياة البرية وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها، وتواصل العمل بشكل وثيق مع الخبراء والسلطات للحفاظ على أفضل الممارسات العالمية في رعاية الحيوان ورفاهيته.