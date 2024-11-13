المحتوى العنيف يسبب"متلازمة العالم القاسي" بين أطفال الإمارات

أحمد (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، ظهرت عليه علامات القلق وعدم الثقة تجاه أعمامه وأبناء عمومته بعد أشهر من مشاهدة برامج فئة التشويق والجريمة. وبعد أن كان مقرباً من أقاربه تدهورت علاقته بهم حيث أصبح يظن أنهم خطرون، وأنه قد يتلقى منهم الخيانة أو العنف الذي شاهده على شاشة التلفزيون. واشتد خوفه حتى أصبح يتجنب التجمعات العائلية، وعانى من الكوابيس، وأصر على إغلاق الأبواب لحماية نفسه من التهديدات الخيالية من أفراد عائلته.