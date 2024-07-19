المحتالون يطورون أساليبهم باستخدام الذكاء الإصطناعي

وذكرت "إيرين كوربوز"، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني، حالة حدثت في شهر مايو من العام الحالي، حيث خسرت شركة بريطانية في هونغ كونغ حوالي 200 مليون دولار (94 مليون درهم إماراتي) بسبب المجرمين الذين استخدموا مكالمات فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

قالت كوربوز: "سوف يقوم المحتالون بإشراكك في محادثات هاتفية حتى يتمكنوا من تسجيل صوتك واستخدامه في عملية احتيال مستقبلية"، مضيفة أنه يمكن القيام بذلك أيضاً في اجتماعات "زووم" حيث يوجد العديد من المشاركين.

وأوضحت: "عندما تسمع الضحية الصوت أو تشاهد مقطع فيديو لصديق أو أحد أفراد أسرته، تصبح عملية الاحتيال أكثر قابلية للتصديق".