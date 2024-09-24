المجموعة الإعلامية تعتذر للطفلة ضحية التنمر في برنامجها

ونود أن نوضح أن التنمر، بأي شكل من الأشكال، أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لفريقنا وخارج ثقافتنا المؤسسية. نحن نسعى جاهدين لخلق مساحة إيجابية حيث يمكن للمواهب الشابة التعبير عن نفسها في جو من اللطف والاحترام.

ونحن نأخذ هذه الحادثة على محمل الجد ونقوم بمراجعة جميع جوانب المحتوى لدينا لضمان امتثاله لمعايير المحتوى الإعلامي والقوانين واللوائح التي تحكم قطاع الإعلام في البلاد.

ونعمل مع مجلس الإمارات للإعلام والجهات المعنية في الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.