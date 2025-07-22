المجتمع المالايالي بالإمارات ينعى "الزعيم الشجاع"رئيس وزراء كيرالا السابق

ينعى المجتمع المالايالي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة رحيل رئيس وزراء ولاية كيرالا السابق في إس أتشوثاناندان، ويتذكرونه باعتباره زعيمًا "شجاعًا" وملتزمًا ظل مرتبطًا بشكل عميق بنضالات المغتربين من الطبقة العاملة.
توفي أتشوثاناندان، الذي شغل منصب رئيس وزراء ولاية كيرالا من عام 2006 إلى عام 2011، يوم الاثنين في مستشفى خاص في ثيروفانانثابورام (كيرالا) عن عمر يناهز 101 عامًا.
كان الزعيم الشيوعي المخضرم والمناضل من أجل الحرية شخصية بارزة في المشهد السياسي في ولاية كيرالا، وكان يحظى بإعجاب واسع النطاق لإرادته الحديدية وخطابه الحاسم والتزامه الثابت بالعدالة الاجتماعية.
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وعلى الرغم من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة مرة واحدة فقط، فإن إرثه ترك بصمة دائمة على الجالية المالايالية.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، سلط أو. في. مصطفى، مدير منظمة نوركا روتس، الضوء على الدور المحوري الذي لعبته أتشوثاناندان في تلبية احتياجات المغتربين المالايالين، وخاصة الطبقة العاملة في الخليج.
قال مصطفى، الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 40 عامًا: "لطالما كان داعمًا متحمسًا لشتات كيرالا". وأضاف: "ربما تعلمون أن الحكومة التي سبقته، بقيادة تي كيه ناير، هي التي أنشأت إدارة شؤون الكيراليين غير المقيمين (NORKA). ولكن عندما أصبح ف. س. رئيسًا للوزراء، كان من أوائل قراراته، تماشيًا مع البيان الانتخابي للجبهة الديمقراطية اليسارية (LDF)، استحداث نظام تقاعدي للمغتربين المالاياليين، وخاصةً ذوي الدخل المحدود".
في عام ٢٠٠٧، أُطلق أول برنامج من هذا النوع من خلال شركة نوركا روتس تحت قيادته. وقد وفّر البرنامج معاشًا شهريًا متواضعًا قدره ٥٠٠ روبية (حوالي ٢٢ درهمًا إماراتيًا) للأعضاء المشتركين. ولأول مرة، حصل هؤلاء المغتربون على معاش تقاعدي، بما في ذلك المتأخرات، كما أضاف مصطفى.
وأكد أن أتشوثاناندان لم يكن يومًا مجرد شخصية بارزة. "كلما واجهنا تحديات، كان يعمل من خلال حكومة الهند ويشرك البعثات هنا للمساعدة في حلها. كان دائمًا حاضرًا. لقد رأيته مرات عديدة، وكان دائمًا متشوقًا لمعرفة الأوضاع الحقيقية للعمال في الخليج - حقوقهم ورفاهيتهم."
يتذكر مصطفى كيف كان أتشوثاناندان يُركز على القضايا الأكثر إلحاحًا. "كان أول ما يسأل عنه هو التحديات التي يواجهها العمال العاديون. كلما تبنى قضية، حرص على تحقيق غايتها. لم يُهملها قط. كان من أولئك القلائل الذين يدرسون موضوعًا بتعمق، ويتناولونه، ثم يُوفون بوعدهم. كان تركيزه دائمًا على المهمشين - سواء كانوا في كيرالا أو في الخارج."
كما أشاد الدكتور آزاد موبن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، بالفقيد، متذكراً تفاعله معه ومؤكداً على التأثير العميق الذي كان لأتشوثاناندان على الولاية وشعبها.
تُمثّل وفاة السيد ف. س. أتشوثاناندان نهاية حقبة في الحياة السياسية والعامة في كيرالا. لقد حظيتُ بشرف لقائه في مناسبات عديدة، وترك كل لقاءٍ معه انطباعًا لا يُنسى. لقد كانت صفاء فكره واهتمامه العميق بعامة الناس والتزامه الراسخ بالعدالة محل إعجابٍ بالغ. بصفته رجل دولة ورئيس وزراء سابق، دافع عن حقوق المحرومين ولعب دورًا محوريًا في تشكيل كيرالا الحديثة. سيظل إرثه مصدر إلهامٍ للأجيال القادمة.
تحدث يوسف علي إم إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، عن علاقته الطويلة بالقائد الراحل، واصفًا إياها بالود والألفة على مدى عقود. واستذكر لحظة عزيزة من عام ٢٠١٧، عندما زار رئيس وزراء ولاية كيرالا السابق منزله في أبوظبي خلال رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة.
كان لي شرف العمل معه في مجلس إدارة شركة مطار كوتشي الدولي المحدودة خلال فترة رئاسته. عملنا معًا على مشاريع تطويرية رئيسية، منها مبادرة مدينة كوتشي الذكية، وغيرها.
من أعز ذكرياته حضور القائد حفل افتتاح أول مشروع ليوسف علي في كيرالا، وهو مركز مؤتمرات لولو في ثريسور. "كانت كلماته المشجعة لاستثماراتي كرائد أعمال مُحفّزة وذات مغزى. إن اهتمامه الدائم برفاهية المغتربين، إلى جانب بساطته وسهولة تعامله، أكسبته احترامًا عميقًا من كل من عرفه."
أشار الدكتور شمشير فاياليل، المدير العام لشركة VPS Healthcare ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، إلى أن "في إس، حتى في سنواته الأخيرة، ظلّ شغوفًا بالتعلم، مُثبتًا أن العمر لا حدود له في اكتساب المعرفة. ولا يزال نهجه الاستشرافي في استخدام التكنولوجيا لخدمة الصالح العام يُلهم ويُرشد قادة المستقبل".
وبينما كانت المجتمعات المالايالية في مختلف مناحي الحياة تتأمل في حياته ومساهماته، تذكره كثيرون آخرون أيضًا ليس فقط باعتباره متحدثًا متحمسًا أو مناضلًا سياسيًا، بل باعتباره زعيمًا يهتم حقًا بالشعب ويعمل من أجله.
وقال براديب ثوبيل، الأمين العام لجمعية المالايالاميين في الخارج والمقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 16 عامًا: "رأيته في حفل افتتاح مطار كانور ورأيته في العديد من المناسبات الأخرى في ولاية كيرالا، وخاصة خلال فترة عمله كزعيم للمعارضة - وهو الدور الذي شغله ثلاث مرات - وبعد ذلك كرئيس للوزراء".
كانت أيديولوجيته جديرة بالإعجاب حقًا. لطالما تواصل مع من يعيشون تحت خط الفقر، ودافع عن الفقراء بثبات. لم يتردد يومًا في الاستفسار عن أحوال العمال. رحيله خسارة فادحة لكل مالايالي. كان شخصيةً قويةً لا هوادة فيها، ناضل بشجاعة ضد الظلم، ووقف دائمًا إلى جانب الشعب.