المجتمع المالايالي بالإمارات ينعى "الزعيم الشجاع"رئيس وزراء كيرالا السابق

ينعى المجتمع المالايالي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة رحيل رئيس وزراء ولاية كيرالا السابق في إس أتشوثاناندان، ويتذكرونه باعتباره زعيمًا "شجاعًا" وملتزمًا ظل مرتبطًا بشكل عميق بنضالات المغتربين من الطبقة العاملة.

توفي أتشوثاناندان، الذي شغل منصب رئيس وزراء ولاية كيرالا من عام 2006 إلى عام 2011، يوم الاثنين في مستشفى خاص في ثيروفانانثابورام (كيرالا) عن عمر يناهز 101 عامًا.

كان الزعيم الشيوعي المخضرم والمناضل من أجل الحرية شخصية بارزة في المشهد السياسي في ولاية كيرالا، وكان يحظى بإعجاب واسع النطاق لإرادته الحديدية وخطابه الحاسم والتزامه الثابت بالعدالة الاجتماعية.

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وعلى الرغم من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة مرة واحدة فقط، فإن إرثه ترك بصمة دائمة على الجالية المالايالية.

دعم رعاية المغتربين

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، سلط أو. في. مصطفى، مدير منظمة نوركا روتس، الضوء على الدور المحوري الذي لعبته أتشوثاناندان في تلبية احتياجات المغتربين المالايالين، وخاصة الطبقة العاملة في الخليج.

قال مصطفى، الذي عاش في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 40 عامًا: "لطالما كان داعمًا متحمسًا لشتات كيرالا". وأضاف: "ربما تعلمون أن الحكومة التي سبقته، بقيادة تي كيه ناير، هي التي أنشأت إدارة شؤون الكيراليين غير المقيمين (NORKA). ولكن عندما أصبح ف. س. رئيسًا للوزراء، كان من أوائل قراراته، تماشيًا مع البيان الانتخابي للجبهة الديمقراطية اليسارية (LDF)، استحداث نظام تقاعدي للمغتربين المالاياليين، وخاصةً ذوي الدخل المحدود".

في عام ٢٠٠٧، أُطلق أول برنامج من هذا النوع من خلال شركة نوركا روتس تحت قيادته. وقد وفّر البرنامج معاشًا شهريًا متواضعًا قدره ٥٠٠ روبية (حوالي ٢٢ درهمًا إماراتيًا) للأعضاء المشتركين. ولأول مرة، حصل هؤلاء المغتربون على معاش تقاعدي، بما في ذلك المتأخرات، كما أضاف مصطفى.

وأكد أن أتشوثاناندان لم يكن يومًا مجرد شخصية بارزة. "كلما واجهنا تحديات، كان يعمل من خلال حكومة الهند ويشرك البعثات هنا للمساعدة في حلها. كان دائمًا حاضرًا. لقد رأيته مرات عديدة، وكان دائمًا متشوقًا لمعرفة الأوضاع الحقيقية للعمال في الخليج - حقوقهم ورفاهيتهم."