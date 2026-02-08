الماموث في دبي.. متحف المستقبل يبعث كائنات منقرضة إلى الحياة

تخيل مشاهدة أنواع منقرضة منذ زمن طويل مثل الماموث الصوفي ونمر تسمانيا وطائر الدودو تعود إلى الحياة أمام عينيك. هذه هي التجربة التي سيتمكن سكان دبي قريبًا من الاستمتاع بها في متحف المستقبل (MOTF).

يأتي هذا كجزء من شراكة مع Colossal Biosciences، وهي شركة رائدة تقوم بتخزين وحماية الخلايا والمواد الوراثية من الأنواع المهددة بالانقراض لتحقيق إنجازات في التكنولوجيا الحيوية وعلوم إزالة الانقراض.

أُطلق على المشروع اسم أول قبو حيوي عملاق ومختبر عالمي للحفظ في العالم. يقوم بتخزين وحماية الخلايا والمواد الوراثية من الأنواع المهددة بالانقراض، بحيث يمكن إحياء التنوع البيولوجي الموجود اليوم لدعم النظم البيئية الصحية في المستقبل.