الماموث في دبي.. متحف المستقبل يبعث كائنات منقرضة إلى الحياة

تخيل مشاهدة أنواع منقرضة منذ زمن طويل مثل الماموث الصوفي ونمر تسمانيا وطائر الدودو تعود إلى الحياة أمام عينيك. هذه هي التجربة التي سيتمكن سكان دبي قريبًا من الاستمتاع بها في متحف المستقبل (MOTF).
يأتي هذا كجزء من شراكة مع Colossal Biosciences، وهي شركة رائدة تقوم بتخزين وحماية الخلايا والمواد الوراثية من الأنواع المهددة بالانقراض لتحقيق إنجازات في التكنولوجيا الحيوية وعلوم إزالة الانقراض.
أُطلق على المشروع اسم أول قبو حيوي عملاق ومختبر عالمي للحفظ في العالم. يقوم بتخزين وحماية الخلايا والمواد الوراثية من الأنواع المهددة بالانقراض، بحيث يمكن إحياء التنوع البيولوجي الموجود اليوم لدعم النظم البيئية الصحية في المستقبل.
حظي زوار القمة العالمية للحكومات 2026 بفرصة حصرية لإلقاء نظرة أولى على المعرض في جناح متحف المستقبل. باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والرسومات، أحضرت الشركة عرضًا تجريبيًا يقدم للزوار سمات وميزات هذه الحيوانات المنقرضة.
يتم اصطحاب زوار الجناح أولاً إلى غرفة حيث يُعرض عليهم فيديو حول الأخطار الجسيمة التي تواجهها بعض الأنواع في المنطقة. وقد أوضح كيف أن أكثر من مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض، مع جزء من هذا الفقد يتكشف في الإمارات العربية المتحدة.
سلط الفيديو الضوء على وضع النمر العربي وسلحفاة منقار الصقر كأنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، وأظهر المستويات الخطيرة للضبع المخطط والطهر العربي.
ومع ذلك، ذكر الفيديو أن هناك نوعًا جديدًا من الأمل بقوة الحمض النووي. “تعمل الإمارات العربية المتحدة على تسخير هذه القوة من خلال أول مجموعة أدوات لإزالة الانقراض في العالم،” كما جاء في الفيديو. “تسلسل الحمض النووي، وحفظ الأنواع، وتعديل السمات، وتطوير طرق التكاثر اللازمة لمنع الانقراض. بهذه الأدوات، لا تحمي البشرية الحياة فحسب، بل تعيد بناءها.”
بعد الفيديو، يُطلب من الزوار الدخول إلى غرفة مظلمة حيث تقدم لهم ثلاثة أقفاص منفصلة الحيوانات الثلاثة التي تحت الأضواء — الماموث الصوفي، والنمر التسماني، وطيور الدودو. وفقًا لمقدم العرض، هذا هو “فصل جديد في الحفاظ على البيئة”، مبني من شفرة الحياة.
اكتسبت شركة كولوسال بيوساينسز شهرة واسعة العام الماضي بعد أن “أعادت إحياء” ثلاثة ذئاب رهيبة منقرضة باستخدام مزيج من الحمض النووي القديم وتقنيات الاستنساخ وتعديل الجينات. ومع ذلك، أشار العلماء إلى أن استنساخ الأنواع المنقرضة غير ممكن، وأن الحيوانات هي في الواقع هجينة من الذئاب الرمادية وأسلافها من الذئاب الرهيبة المنقرضة منذ فترة طويلة.
وفقًا للمعلومات المتوفرة في المعرض، تتم عملية إزالة الانقراض بعناية فائقة باستخدام الحمض النووي المحفوظ في الأجزاء المتبقية من أجسام هذه الحيوانات المنقرضة، ثم إعادة بناء الأنواع. في حالة الماموث الصوفي، يتم إجراء تعديلات جينية دقيقة لإدخال سمات خاصة بالماموث في خلايا أقرب أقربائه الحية — الفيل.
وبالمثل، بالنسبة لطيور الدودو، يتم إجراء التعديلات على جينات حمام نيكوبار. وفي حالة الثايلسين — الذي غالبًا ما يطلق عليه النمر التسماني — يتم إجراء التعديلات على دناّرت ذي الذيل السمين.
تمكن علماء كولوسال من تحقيق إنجاز علمي كبير من خلال تجميع الجينوم الأكثر اكتمالاً ودقة للثايلسين حتى الآن باستخدام الحمض النووي المستعاد من عينات تاريخية محفوظة بشكل استثنائي.
لا يساعد هذا العمل في إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة فحسب، بل يساعد أيضًا الأنواع الحالية. وقد أدى العمل على الماموث الصوفي إلى رؤى جديدة في بيولوجيا الفيلة وساعد في تطوير لقاح لفيروس الهربس الفيلي الموجه للبطانة الوعائية، وهو مرض مميت للغاية. يمكن لإعادة توطين الماموث الصوفي في القطب الشمالي أن يعيد العديد من أنواع النباتات والحيوانات التي اختفت.
في تسمانيا، لآلاف السنين، ساعدت الثايلسينات في تنظيم أعداد الفرائس وتثبيت الشبكات الغذائية. أدى اختفاؤها إلى تعطيل هذه العلاقات، مما ساهم في اختلال التوازن البيئي وزيادة التجزئة. إن استعادة دور الثايلسين's لديه القدرة على تعزيز التنوع البيولوجي وتحسين مرونة المناظر الطبيعية الأصلية في تسمانيا's.
في غضون ذلك، ستبدأ عملية إعادة توطين طيور الدودو الأولية في موريشيوس بعدد قليل من طيور الدودو في مناطق محمية ومختارة بعناية، مما يسمح بمراقبة صحتهم وسلوكهم وتأثيرهم البيئي عن كثب.