"المالح": سر البقاء والهوية للعائلات الإماراتية

قبل وجود الكهرباء والتبريد في الإمارات، كانت الحياة قاسية، وكان الحفاظ على الأسماك أمرًا بالغ الأهمية. كان الشتاء موسم الصيد الأمثل. يقول سعيد: "في الشتاء، يكون البحر هادئًا والأسماك وفيرة. كنا نصطاد كميات كبيرة من التونة والملك والتريفالي. لكن في الصيف الحار، كان الخروج صعبًا للغاية. لهذا السبب، كان الشتاء مخصصًا للصيد والمغامرات. أما الصيف فكان موسمًا نعيش فيه على ما حفظناه."