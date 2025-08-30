"المالح": سر البقاء والهوية للعائلات الإماراتية

بالنسبة لسعيد محمد الربيعة، فإن رائحة المالح القوية ليست مجرد طعام، بل هي ذكرى وبقاء وتراث.
سعيد محمد الربيعة، الإماراتي البالغ من العمر 75 عاماً من دبا الحصن، يمارس الصيد منذ كان في الخامسة من عمره. يذكر بوضوح أول يوم له في البحر مع جده. "كنت صغيراً جداً حينها،" قال سعيد. "في المرة الأولى التي طلب مني فيها جدي أن أمسك السمكة، أسقطتها في البحر. سألني لماذا فعلت ذلك، ولم يكن لدي إجابة سوى أنني طفل ولم أكن أعرف."
كانت مهنة الصيد هي مصدر رزق عائلته. "كل جيل في عائلتي عاش على البحر. السمك لم يكن فقط طعاماً لنا، بل كان أيضاً وسيلة للتجارة والبقاء على قيد الحياة."
قبل وجود الكهرباء والتبريد في الإمارات، كانت الحياة قاسية، وكان الحفاظ على الأسماك أمرًا بالغ الأهمية. كان الشتاء موسم الصيد الأمثل. يقول سعيد: "في الشتاء، يكون البحر هادئًا والأسماك وفيرة. كنا نصطاد كميات كبيرة من التونة والملك والتريفالي. لكن في الصيف الحار، كان الخروج صعبًا للغاية. لهذا السبب، كان الشتاء مخصصًا للصيد والمغامرات. أما الصيف فكان موسمًا نعيش فيه على ما حفظناه."
كان المالح هو الحل الأمثل للبقاء على قيد الحياة، وهو سمك يُملّح ويُخزّن لأشهر. "في السابق، لم تكن لدينا ثلاجات أو مُجمّدات. كان المالح هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية صيدنا. كنا نحفظه في الشتاء، ونأكله في الصيف."
كان إعداد المالح لا يقل أهمية عن الصيد نفسه. كان يُنظف السمك ويُفرغ من أحشائه ويُملّح بكثافة، ثم يُرصّ طبقة تلو الأخرى في براميل خشبية. قال سعيد: "يُسحب الملح الماء ويحافظ على سلامة السمك لأشهر. في الماضي، كنا نخزنه في براميل. أما الآن، فنستخدم حاويات بلاستيكية سعة 10 كيلوغرامات".
في الماضي، كانت العائلات تُحضّر كميات كبيرة، وتبيعها غالبًا في الأسواق. قال: "في السابق، كنا نحفظه جاهزًا ونبيعه مباشرةً. أما الآن، ففي أغلب الأحيان، نُحضّر المالح بناءً على الطلب".
بالنسبة للعائلات الساحلية مثل عائلة سعيد، لم يكن المالح مجرد طعام، بل كان أيضًا عملة. قال: "كنا نقايض السمك بالأرز أو الملح أو التمر، وأحيانًا بالملابس وغيرها من المنتجات. كان الطلب على السمك دائمًا كبيرًا. لم يكن مالحنا يصل إلى القرية المجاورة فحسب، بل كان ينتشر في جميع أنحاء البلاد، وحتى في المناطق المجاورة".
لقد أدى هذا المزيج البسيط من الأسماك والملح إلى ربط الصيادين الساحليين بالمزارعين في المناطق الداخلية، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي للتبادل.
حافظ سعيد على هذا التقليد رغم وسائل الراحة الحديثة. وقال: "أطفالي يجيدون صنع المالح. أفتخر بأننا لم نفقده تمامًا. الأمر لا يتعلق بالطعام فحسب، بل بتذكر هويتنا".
خبرته الطويلة أكسبته تقديرًا في الفعاليات التراثية. وشارك سعيد في الدورة الثانية عشرة من مهرجان المالح، الذي يحتفي بهذه العادة الإماراتية العريقة. "عندما يزور الناس المهرجان، يُدهشهم كيف يُمكن لشيء بسيط كالمالح والسمك أن يُشكّل أساسًا لاقتصاد متكامل. بالنسبة لنا، كان ذلك بمثابة الحياة نفسها."
حتى اليوم، يقول سعيد إن طعم المالح يُعيده إلى طفولته. "قضمة واحدة، وأتذكر أيام البحر الطويلة مع جدي، والبراميل في فناء منزلنا، وأمي تطبخ الأرز بالمالح. كانت حياةً شاقة، لكنها كانت مليئة بالقوة."
بالنسبة لعائلته، المالح ليس مجرد سمك مملح، بل هو تذكير بأسلوب حياة كان البحر فيه مخزنًا وسوقًا. قال: "المالح أكثر من مجرد طعام، إنه تاريخنا، بقاءنا، وهويتنا. عندما أفتح علبة اليوم، أشعر أن الماضي لا يزال حيًا".